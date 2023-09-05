Как заставить аккумулятор служить дольше

Живучесть батареи во многом зависит от состояния машины и поведения ее владельца.

Сколько должен служить аккумулятор?

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Обычно свинцовая кислотная батарея служит 4–5 лет. Формально это много: согласно ГОСТ Р53165–2020, ее средний срок службы должен быть не менее 24 месяцев – только и всего. А при солидных пробегах – свыше 90 тысяч км или 3000 моточасов – и того меньше.

Конечно, известны и отдельные «долгожители», продолжающие выдавать требуемые амперы аж десять лет, а то и более. Но хорошо известны и страшилки, согласно которым иная батарея не выхаживает и года.

Реально ли продлить батарее жизнь? В небольших пределах – вполне!

Легкая батарея

К сожалению, в продаже повсеместно встречаются подозрительно легкие батареи, уступающие по массе 3–4 кг соседкам по прилавку того же размера со схожими электрическими показателями. Секрет простой: производитель сэкономил на свинце, обманув вас уже на стадии покупки.

Но физику обмануть тяжелее, нежели покупателя. Чем больше суммарная площадь пластин, тем значительнее ток, который может выдать батарея в стартерном режиме разряда, тем выше может быть запас ее энергии. А вот использование АКБ с меньшим количеством пластин, чем у штатной, приводит к возрастанию плотности тока на их поверхности. А это, конечно же, резко снижает их ресурс.

Совет простой: при покупке батареи не ленитесь брать с собой безмен и взвешивать несколько различных АКБ. Подозрительно легкие – в сторону!

Нехорошие излишества

В повседневности то и дело случаются ситуации, укорачивающие жизнь батареи. Вот лишь некоторые из них.

Припарковались, не выключив освещение. К утру батарея глубоко разряжается. Два-три подобных приключения – и АКБ может не ожить вследствие сульфатации пластин.

Перегружали батарею непомерными токами длительное время при неработающем двигателе через инвертор – от болгарки до микроволновки.

Вы – любитель громкого и качественного автозвука, причем зачастую «музицируете» на тусовках, когда приходится стоять с заглушенным двигателем.

Вы – турист, который, выбравшись на природу, подолгу расходует энергию батареи на освещение и работу аудиосистемы.

На морозе не завелись, «посадив» батарею «в ноль», и уехали на такси, надолго бросив машину в таком состоянии. На холоде разряженную батарею с низкой плотностью электролита может просто разорвать на куски, да и летом это здоровья не прибавит.

Постоянно ездили по городским пробкам с частыми пусками мотора. При этом АКБ не успевала нормально подзаряжаться. Летом это еще сходит с рук, но начиная с осени (темно, холодно и работает много потребителей тока) ничего хорошего не ждите.

Курение – вред?

Прикуривание – пуск двигателя от внешней АКБ с помощью пары проводов солидного сечения – само по себе для батареи безвредно, а вот его последствия бывают печальными. Дело в том, что автовладелец, пустивший-таки мотор, тут же забывает о происшествии и начинает ездить в привычном режиме.

Будь это длительная езда по автобану – без проблем! А вот при коротких поездках батарея фактически останется разряженной. Остатков ее заряда хватит, чтобы с помощью внешнего источника разок крутануть стартер, но не более того! Особенно плохо ей будет в условиях городских пробок, тем более на морозе.

При низких температурах окружающей среды АКБ вообще не принимает заряд, а плотность электролита остается низкой – почти вода! Начинается промерзание, сопровождаемое деформацией пластин и корпуса – это путь на свалку. Поэтому, после разового прикуривания, АКБ при первой же возможности необходимо как следует подзарядить, пока еще не поздно. Это обязательно продлит ее ресурс.

Если АКБ не принимает заряд – увы, придется потратиться на новую.

Мнение производителя: недозаряд и перезаряд

Любопытное мнение насчет ресурса высказали специалисты Тюменского аккумуляторного завода. Они полагают, что половина успеха зависит исключительно от состояния автомобиля.

К примеру, если недозаряд приводит к сульфатации пластин, то не менее вреден и перезаряд, приводящий к коррозии свинцовых токоотводов. Поэтому в идеале напряжение зарядки должно быть связано со стилем езды владельца. Для дедушки, раз в неделю выбирающегося за город, желательно иметь на генераторе 14,4 В, а для таксиста или дальнобойщика с их шестизначными годовыми пробегами – 13,8 В.

Многие современные автомобили корректируют напряжение, выдаваемое на АКБ, в зависимости от температуры, времени, прошедшего после пуска мотора и текущего состояния батареи.