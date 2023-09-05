Как избежать регресса по ОСАГО от страховой компании

Страховка ОСАГО уберегает автомобилистов от лишних расходов в случае ДТП. Убытки потерпевшей стороне вместо виновника аварии возмещает страховая фирма.

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Иногда страховщики предъявляют виновной стороне регресс. Что такое регресс в страховании, как происходит взыскание средств в порядке регресса, можно ли его оспорить и как?

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Что такое регресс

Регресс – это законное требование страховой фирмы к виновнику аварии. По нему страховщик возмещает убытки, понесенные от компенсационной выплаты потерпевшей стороне. То есть страховая компания исполняет свои обязательства по ОСАГО – покрывает урон потерпевшего, а затем компенсирует свои расходы с виновника аварии путем регресса.

Случаи регресса по ОСАГО с виновника

Регрессный иск можно получить от страховой за грубое нарушение правил страхового соглашения.

Вот примеры, когда вы можете нарваться на регрессный иск:

Вы управляли машиной в нетрезвом виде и устроили аварию. Страховая покроет убытки потерпевшего по ОСАГО, а затем подаст иск о возмещении с вас ущерба в порядке регресса.

Вы находились за рулем с просроченной водительской корочкой, угодили в аварию, а полицейские признали вас ответственным за ДТП. У страховой также есть право на регрессное взыскание убытков.

Вас признали виновником аварии, но вы не подали вовремя документы о ДТП в страховую фирму (на это отводится пять суток).

Страховая фирма также исполнит обязательства перед потерпевшим, а затем подаст на вас иск о взыскании убытков в порядке регресса.

В регрессивном иске можно требовать ту сумму, которая выплачена потерпевшей стороне в качестве компенсации. Также страховщик может потребовать компенсировать свои расходы на экспертизу машины и ведение дела о страховом случае.

Основания для регресса ОСАГО

Основания, по которым страховщик может требовать взыскания денежных средств по ОСАГО с виновника аварии в порядке регресса, перечислены в статье 14 ФЗ «Об ОСАГО». Всего их 10.

Вы получите регресс, если:

Умышленно нанесли вред потерпевшему. Страховая фирма обнаружит умысел в ваших действиях и получит право на регрессные требования. Однако страховщику придется доказать, что ваши действия были умышленными.

Полицейские установили вашу нетрезвость в момент совершения аварии либо не смогли провести медицинскую проверку на опьянение из-за вашего отказа. Нетрезвость автомобилиста при вождении машины – самое грубое нарушение правил страхования, которое неизменно влечет регресс от страховой компании.

Вы уехали с места происшествия либо приняли спиртное после аварии.

У вас не было удостоверения на момент ДТП. Например, ваши права аннулировали, а вы сели за руль и попали в аварию. За это неизбежно прилетит регресс от страховой компании по ОСАГО.

Вы не учтены страховым соглашением. Все лица, управляющие машиной, должны быть внесены в страховку, если полис с ограничениями. Для неограниченного полиса это правило не действует.

У вас просрочена страховка либо период, в который произошла авария, не учитывается полисом.

Вы отремонтировали машину раньше срока. Страховая должна провести осмотр и экспертизу авто в течение 15 дней. В этот срок вы не можете утилизировать машину или производить ремонтные работы.

Если у вас нет карты диагностики. Это относится к водителям автобусов, грузовиков, такси, используемых в коммерческих целях. Если вы не прошли техосмотр, получите исковое заявление в порядке регресса. Если пользуетесь машиной в личных целях, техосмотр необязателен. Однако если страховщик выявит, что авария произошла из-за неисправности машины, также будет регресс.

Вы обманули страховую фирму при заключении соглашения. Например, утаили информацию о стаже, возрасте, мощности авто, чтобы уменьшить коэффициент и цену страховки.

Вы совершили аварию на машине с прицепом, а в соглашении ОСАГО данных о прицепе нет.

Владельцы грузовиков обязаны оговаривать в страховке прицепы, либо будет регресс от страховой компании в случае ДТП.

Когда невозможны регрессные требования страховой компании к виновнику ДТП

Вы запутались в педалях и снесли светофор, шлагбаум, придорожный столб и т. д. В РСА пояснили, что в таких ситуациях страховая фирма покроет ущерб с правом суброгации.

Вы нанесли урон животным, шлагбаумам или иным объектам, владелец которых не обращался за возмещением вреда. Если не было возмещения, то и регресса не будет.

Ущерб не имеет отношения к ДТП. Например, вы остановили машину, вышли из нее и сломали светофор. Такие ситуации покрываются другими видами страховок. Регресса не будет, если:

По ОСАГО максимальная страховая выплата равна 400 тыс. рублей, если урон нанесен имуществу, и 500 тыс. рублей, если пострадали люди. Когда урон причинен на большую сумму, страховщик платит по ОСАГО максимально возможную компенсацию, а остальную часть выплачивает виновник аварии – это и есть суброгация.

Порядок регресса по ОСАГО

Регрессный порядок взыскания убытков происходит следующим образом.

Шаг 1. Страховщик покрывает ущерб потерпевшей стороне.

Шаг 2. Специалисты страховщика изучают страховое дело и находят обстоятельства, дающие право требовать взыскание страхового возмещения в порядке регресса с виновной стороны.

Шаг 3. Страховая отправляет виновнику происшествия претензию с доказательствами, подтверждающими регрессное право, и требует вернуть деньги, выплаченные потерпевшему.

Шаг 4. Если не получилось договориться с виновной стороной до суда, страховщик подает в суд регрессный иск.

Шаг 5. Виновник аварии получает повестку в суд.

Регресс по ОСАГО с виновника ДТП

Регресс по ОСАГО адресуется виновной в аварии стороне. Необязательно это человек, учтенный страховым полисом. Если водитель не вписан в ОСАГО, но создал аварию на застрахованной машине, регресс прилетит ему, а не хозяину авто.

Как снизить регрессные выплаты по ОСАГО

Можно снизить сумму регресса по статье 1083 ГК РФ, если урон возник в связи с умыслом потерпевшего и его грубой неосторожностью. Вина сторон в аварии будет обоюдной, и сумму возмещения по регрессу разделят между сторонами в зависимости от степени их вины.

Вы можете оспорить сумму регресса, если посчитаете ее завышенной. Но для этого нужно провести независимую экспертизу после ДТП.

Если не можете сразу выплатить всю сумму регресса страховщику, суд составит платежный график с учетом ваших материальных возможностей. Можно получить до двух месяцев отсрочки первого платежа.

Если в установленный судом срок не выплатите регресс страховой фирме, долг передадут судебным приставам. Приставы будут принудительно удерживать каждый месяц часть вашего заработка в счет погашения регресса, но не более 50% от общего дохода.

Как избежать регресса от страховой компании

Чтобы не допустить регресса в страховании ОСАГО, нужно:

вовремя вносить платежи по страховой премии, если платите ее частями;проходить техосмотр в срок и иметь действующую карту диагностики;вовремя информировать страховщика об аварии, не утаивать обстоятельства происшествия;предоставлять достоверную информацию о себе и машине при заключении договора ОСАГО со страховой фирмой;не уезжать с места аварии, за исключением случаев, когда нужно отвезти в больницу пострадавших;не ремонтировать и не утилизировать машину, пока страховая не даст разрешение;не водить авто без прав и полиса ОСАГО.

Как оспорить регресс по ОСАГО

Вы можете оспорить регрессное требование при возмещении вреда от страховой.

Это можно сделать в следующих случаях:

если у вас есть доказательства невиновности в аварии;

если вышел срок исковой давности для регресса;

если у страховой компании нет законных оснований для регресса.

Что для этого нужно?

убедиться, что у страховщика есть основания для регресса;

узнать у потерпевшего, какую компенсацию он получил от страховой фирмы, и сравнить ее с суммой, которую требует страховщик;

если законных причин для регресса у страхователя нет, нужно написать отказ от выплаты компенсации страховой;

страховая фирма сама обратится в суд с регрессным иском;

собрать доказательства невиновности (документы, показания свидетелей, фото и видеоматериалы);

подать в суд ходатайство о независимой экспертизе, если сумма регрессного иска завышена.

Для защиты своих прав в суде лучше нанять хорошего юриста. Он поможет найти обоснования, позволяющие оспорить регресс или снизить его сумму.

Услуги адвоката стоят по-разному в российских регионах. Например, в Москве представительство в суде стоит около 12 тыс. рублей. Но если вы выиграете дело, страховая фирма возместит вам затраты на адвоката.

Суд встанет на вашу сторону, если вы не нарушали правил страхования, были трезвы за рулем и не имели умысла в совершении аварии.

Срок исковой давности по ДТП

Статьей 966 ГК РФ определен срок исковой давности по регрессу.

Если речь идет о возмещении имущественного вреда, он составляет 2 года.Если урон нанесен жизни и здоровью людей, срок исковой давности по ОСАГО составляет 3 года.

Срок могут восстановить по уважительной причине, но только в пользу обычных граждан. У компаний такая возможность есть в случае, если ответчик письменно признал долг.

Регресс страховой компании по ОСАГО

Страховая компания виновной в ДТП стороны тоже может получить регресс. Это возможно, когда оба водителя застрахованы по ОСАГО – компания виновника инцидента выплатит ущерб фирме потерпевшего, а затем взыщет сумму компенсации со своего клиента, устроившего ДТП.

Не торопитесь исполнять регрессное требование страховщика

Если вам выставлен регресс, не торопитесь соглашаться на требования страховой фирмы.

Порядок действий должен быть следующим.

Шаг 1. Убедитесь, что требования страховщика законны.

Шаг 2. Узнайте, не завышена ли сумма регресса. Часто страховщики завышают сумму регресса, рассчитывая на безграмотность автомобилистов.

Шаг 3. Если сумма регресса вас не устраивает, ходатайствуйте о независимой экспертизе. Если не сильны в подобных вопросах, обратитесь к юристу, который поможет составить иск и отстоять ваши права в суде.