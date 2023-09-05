Автоэксперт предостерег водителей от использования шин-липучек летом
Автоэксперт Сергей Мишин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что закон не запрещает использование шин-липучек (фрикционных) летом, но в жаркую погоду они могут плавиться, поэтому от них лучше отказаться. Так он прокомментировал заявление генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова о том, что шины-липучки можно использовать в любой сезон и штраф за это не предусмотрен.
«Есть техрегламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» и приложение №8 «Требования к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации». Что касается сезонной смены шин, то там написано: если шины с шипами, в случае их применения, они должны быть установлены на все колеса транспортного средства. То есть, не допускается использование на одной оси липучек, на другой — шипов.
Следующий пункт — эксплуатация транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами, запрещается в летний период. То есть техрегламент запрещает эксплуатацию транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами, и не запрещает липучки. В зимний период запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами. При этом шина считается зимней, если остаточная глубина протектора составляет более 4 мм. То есть зимой на обледенелых и заснеженных дорогах недопустимо на липучках и на шипах ездить, если глубина протектора менее 4 мм. И поэтому все шинники рекомендуют эти остаточные 4 мм докатывать в летний период, но для этого на шипованных шинах шипы должны быть вытащены», — пояснил Мишин.
При этом эксперт отметил, что с технической точки зрения шины-липучки уступают обычной летней резине.
«В результате наших многочисленных испытаний мы видели, что шипованные шины на асфальте тормозят примерно на 5-7% хуже летних и фрикционных. То есть из-за скользкого шипа тормозные свойства хуже. Если говорить о липучках, я бы тоже не советовал использовать их летом, особенно в жаркую погоду, потому что резина у них более мягкая и в жаркую погоду она может плавиться, если будет очень горячий асфальт. Потому что слой, который выше 4 мм, он обычно очень мягкий в липучках и в жаркую погоду технически не совсем правильно [их использовать]. Но закон не запрещает это», — констатировал Мишин.
5 сентября генерал-лейтенант полиции Михаил Черников, выступая на брифинге в пресс-центре МИЦ «Известия», заявил, что «липучка» не запрещена летом.
«Можно на «липучке» ездить как на всесезонной резине — она никак не повлияет на те или иные факторы», — сообщил Черников.