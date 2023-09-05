Автоэксперт предостерег водителей от использования шин-липучек летом

«В результате наших многочисленных испытаний мы видели, что шипованные шины на асфальте тормозят примерно на 5-7% хуже летних и фрикционных. То есть из-за скользкого шипа тормозные свойства хуже. Если говорить о липучках, я бы тоже не советовал использовать их летом, особенно в жаркую погоду, потому что резина у них более мягкая и в жаркую погоду она может плавиться, если будет очень горячий асфальт. Потому что слой, который выше 4 мм, он обычно очень мягкий в липучках и в жаркую погоду технически не совсем правильно [их использовать]. Но закон не запрещает это», — констатировал Мишин.