Как подготовить автомобиль к осени

Осень может стать серьезным испытанием для любого автомобилиста, если вовремя не подготовить машину к смене погоды. Причем стоит обратить внимание не только на техническое состояние, но и на содержимое багажника. Главные советы по подготовке автомобиля к осени – в материале Москвы 24.

© Илья Наймушин/РИА Новости

Лобовое стекло

Видео дня

В первую очередь осенью необходимо поменять дворники, рассказал Москве 24 вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко. Если этого не сделать, обзор, и без того затрудненный в сезон дождей, станет еще хуже, подчеркнул эксперт. Кроме того, Казаченко порекомендовал обработать стекла и наружные зеркала антидождем – специальным водоотталкивающим составом.

"Это очень актуально в осенний и весенний периоды. С антидождем обзор будет гораздо лучше. Средства, которое стоит в районе 3–3,5 тысячи рублей, хватит примерно на полгода. Более дешевого варианта – на два-три месяца", – рассказал специалист.

Петли и резинки

Также стоит обработать петли дверей: это снижает риск появления коррозии, которая может образоваться там в сезон дождей. "Обрабатывать петли необходимо силиконовой смазкой – тогда ржавчина внутри них образовываться не будет", – объяснил Казаченко. В то же время эксперт рекомендовал пока не трогать резинки дверей: их нужно будет обработать такой же смазкой ближе к зиме.

"Это делается в холода, чтобы дверь не примерзала к резинке. В противном случае при открытии можно оторвать либо резинку, либо даже ручку", – добавил Казаченко.

Шины

В вопросе автомобильной резины Казаченко посоветовал обратить внимание на ее толщину. Эксперт обратил внимание, что от состояния автомобильных шин напрямую зависит безопасность движения по осенним дорогам. Ведь в сезон дождей сцепление с асфальтом ухудшается, а изношенная резина лишь усугубляет ситуацию, подчеркнул Казаченко.

Система освещения

Осенью автомобилистам нужно обратить особенное внимание на состояние фар, добавил в беседе с Москвой 24 шеф-тренер экспертного центра "Движение без опасности" Владимир Бахарев. Чтобы фары очищались легче и быстрее, в багажнике обязательно должны быть гидрофобные составы, подчеркнул Бахарев. Кроме того, осенью водителю пригодятся сухие салфетки и чистые тряпки. К примеру, хорошо подойдут варианты из микрофибры, отметил специалист.

"Также лично у меня есть водосгон с силиконовой накладкой. Он очень хорошо и быстро очищает стекла, практически в одно движение", – сказал эксперт.

Стиль вождения