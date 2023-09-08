Есть ли польза от 3D-эффекта в светотехнике автомобиля

На мой взгляд, куда неоднозначнее поворотники в виде «бегущей строки», которые ставят с конвейера даже премиальные европейские марки. А впереди нас ждут еще более сомнительные идеи типа проекции картинки с навигации на поверхность дороги или текстовых сообщений другим водителям через светодиодные панно.