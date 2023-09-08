Есть ли польза от 3D-эффекта в светотехнике автомобиля

3D-эффект в светотехнике автомобиля – вред или польза?
«Трехмерные» фонари, по мнению эксперта «За рулем», созданы в угоду дизайну и по восприятию мало отличаются от традиционных.
Редактор Кирилл Милешкин отвечает на вопрос читателя «За рулем», есть ли от 3D-фонарей в автомобиле какой-то эффект, кроме эстетического?
— Сейчас дизайн важен в каждой детали. Поэтому создатели машин не обошли вниманием оптику. Современные светодиоды позволяют делать с фарами и фонарями практически всё. Польза от «трехмерности» – только эстетическая.
Что касается отступления от классических канонов свечения, то 3D-эффект практически никак не влияет на восприятие глазом и понимание сигналов.
На мой взгляд, куда неоднозначнее поворотники в виде «бегущей строки», которые ставят с конвейера даже премиальные европейские марки. А впереди нас ждут еще более сомнительные идеи типа проекции картинки с навигации на поверхность дороги или текстовых сообщений другим водителям через светодиодные панно.