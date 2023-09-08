За что могут арестовать автомашину

Судебные приставы могут арестовать автомобиль за неуплаченные штрафы, алименты или налоги, долги по коммунальным платежам или по кредиту, в случае неправильного оформления документов на автомобиль или разделе имущества при разводе, напомнили россиянам. РИАМО подчеркивает, что инициировать арест могут также банки, МФО по решению суда, Федеральная таможенная служба.

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Как уточняет издание, автомобиль не подлежит аресту, когда находится в собственности не у должника, используется в работе, является залоговым имуществом в другом банке или принадлежит инвалиду. Приставы и банки сначала пытаются договориться с должником о погашении долга путем списания средств с его счета. Арестовать автомобиль могут в том случае, если сделать это не удается. Узнать об этом можно, обратившись в местное управление ФССП или в Госавтоинспекцию онлайн или лично. Пользоваться автомобилем после ареста можно только при наличии письменного согласия приставов.