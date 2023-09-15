Самые странные автомобили Subaru

Subaru – один из самых известных в мире автомобильных брендов. В его арсенале есть разные машины, но наибольшую популярность бренду принесли победы в гонках типа «ралли». Однако сегодня мы расскажем вам не о самых интересных, а наоборот, самых странных Subaru.

© Wikimedia Commons

Subaru BRAT (1978-1992)

Видео дня

Очень интересное название является официальным сокращением от Bi-drive Recreational All-terrain Transporter. Начнем с того, что BRAT – пикап, чего вообще не ждешь от Subaru. Но машина была очень популярная, но во всех странах по каким-то причинам продавалась под разными названиями. В Канаде, США и Британии машина называлась Subaru 284, в Австралии – Subaru Brumby, в остальных она была известная как MV, Targa или Shifter.

Wikimedia Commons

У машины, с кузовом "для перевозки снега", было всего два двигателя: 1,6 и 1,8 литра. Трансмиссия была доступна четырехступенчатая механическая или трехступенчатая автоматическая. Масса составляла ровно 1000 кг, а длина – 3,89 метра.

Wikimedia Commons

Занятно, что в США тогда серьезно боялись машин такого типа, а потому ввели для них «куриный налог» (Chicken Tax) размером 25% от стоимости. Чтобы обойти налог в Subaru придумали крепления в багажник для двух дополнительных кресел, которые устанавливались по желанию. Такой шаг позволил классифицировать машину как легковую, что снизило ставку с 25% до 2,5%.

Subaru Baja (2003-2006)

Еще один интересный пикап, но уже четырехдверный. Subaru Baja производился с 2002 до 2006 гг – не так уж много. Собирали машину исключительно в США в штате Индиана. Само собой, это был полноприводный универсал, который комплектовался уже более объемными двигателями: 2,5 литра атмосферник или с турбиной. Атмосферник развивал 165 л.с., а турбированная версия – 210 л.с.

Wikimedia Commons

Длина кузова составляла 4,91 метра – большая машина с четырьмя посадочными местами внутри кабины. По сути это был внедорожник с открытым багажником на американский манер. Базовый клиренс в 213 мм позволял уверенно прыгать по полям и проселочным дорогам, что тоже очень ценилось в Америке тех лет. Автомобиль получил несколько наград, но популярным так и не стал из-за спорного дизайна. Всего за годы производства и продаж было реализовано около 30 000 экземпляров, что очень мало для такого срока.

Subaru SVX (1991-1996)

Subaru SVX, также известное, как Subaru Alcyone – это странная попытка построить японскую спортивную машину на европейский манер. Даже кузов был спроектирован итальянским дизайнером Джорджетто Джуджаро, который позже признался, что использовал свои идеи от предыдущих проектов для Ford. Главной фишкой машины были двойные стекла, из которых опускалась лишь одна часть. Именно эта деталь, которую считали фишкой, больше всего отпугивала покупателей, потому что никто не мог объяснить, что это за решение, и зачем оно нужно. Subaru планировала продавать не менее 10 000 единиц в год, но даже в первый год было реализовано всего 5280 машин, а уже через три года продажи упали до сотен штук в год и проект закрыли.

Wikimedia Commons

Ехала машина, кстати, весьма спорно – двигатель объемом 3,3 литра делал свое дело и выдавал 250 л.с. Но из-за того, что машина была полноприводной, как и полагалось Subaru, разгон до сотни занимал 8,6 секунды, что очень много по меркам этого класса и такой мощности. Всю вину возложили на медленный автомат, который был установлен для продаж на американском рынке, на котором механику никогда в жизни не признавали и не понимали, зачем она вообще нужна. Как итог – всего было продано 25 тысяч Subaru SVX.

Wikimedia Commons

Subaru XT (1985-1991)

Еще одна модель от Subaru, которая продавалась под разными названиями по всему миру. В Японии она звалась Alcyone, в Австралии и Новой Зеландии – Vortex, в США – TX, а в Европе она называлась TX6. В чем смысл всей этой тучи названий – непонятно, потому что, скорее всего, его и не было. Просто какой-то великий стратег подумал, что если искать максимально подходящие имена для каждого рынка, то продажи будут лучше.

Wikimedia Commons

Основной фишкой машины являлись убирающиеся фары, чего не было замечено ни на одной другой Subaru за всю историю бренда. Визуально XT была простым купе с двумя дверями и относительно классической внешностью. Но подкачал салон, при создании которого решили повыпендриваться, чтобы он был похож на кабину пилота самолета. В машину установили руль странной формы, огромную вертикальную ручку АКПП, напоминающую джойстик, цифровую панель и многое другое. Это все было экзотично и футуристично, но пользователи редко такое выбирают на каждый день. Кстати, ХТ была одной из единичных Subaru с возможным передним приводом. Двигатель объемом 2,7 литра выдавал адекватные 150 л.с., а вес машины был 1,3 тонны, поэтому ехала она относительно быстро – 8 секунд до сотни.

Subaru Impreza Casa Blanca (1999-2000)

Да, в подзаголовке все верно указано – Subaru Impreza Casa Blanca действительно производилась всего десять месяцев. Машина изначально планировалась под небольшой тираж объемом 5000 единиц и только для внутреннего рынка Японии. Тогда была мода на некоторое ретро в дизайне современных машин, но в этом случае они, мягко говоря, перестарались.

Wikimedia Commons

Subaru Impreza Casa Blanca – не уникальная модель, а просто перелицованная Subaru Impreza, поэтому в профиль машины одинаковые. Изменили только переднюю и заднюю части, после чего выбросили в продажу. Глядя на этот автомобиль, создается ощущение, что его сделали, когда руководители были в отпуске, а потом все резко вернулись и сняли чудо-юдо с продажи. Нетрудно догадаться, что хитом машина не стала и о ней сегодня вообще никто не помнит.

Wikimedia Commons

У машины был передний привод, автоматическая четырехступенчатая коробка передач и двигатель объемом 1,5 литра мощностью 95 лошадиных сил. Была более мощная версия с движком 1,8 на 115 л.с., но это тоже ничего особо не меняло.

Заключение