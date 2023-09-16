Знак пешеходной зоны

Что такое пешеходная зона и как она обозначается в городе
На улицах городов все чаще можно заметить знак «Пешеходная зона». Это связано со стремлением городов улучшить условия для жителей и подарить больше мест, свободных от транспорта.
Этот знак легко увидеть издалека – вертикальный прямоугольник, в верхней части которого написано слово «ЗОНА», а по центру изображен идущий человечек в синем кругу. Также у знака двойная черная обводка по периметру. В ПДД этот знак носит номер 5.33 и обозначается как «Пешеходная зона». Если же вы видите такой же знак, но человечек изображен на сером фоне, а сам знак перечеркнут пятью черными полосками – это конеw пешеходной зоны и все ограничения снимаются.
Знак «Пешеходная зона» сообщает водителям и владельцам средств индивидуальной мобильности (СИМ) о том, что дальнейшее движение запрещено. Автомобили не имеют права заезжать в зону действия этого знака, а велосипеды, мопеды и любые СИМ нужно катить рядом в руках. Другими словами, передвигаться можно только на своих ногах или средствах передвижения, не имеющих мотора, вроде роликов или безмоторных самокатов. Но даже на них не следует быстро разгоняться, потому что в зоне отдыха люди расслабляются и становятся более уязвимы.
Иногда на этот знак наносят временные интервалы – это означает, что знак имеет силу только в указанное время, рабочий день, или день недели. Иногда дополнительные условия указываются не на самом знаке, а на небольшой табличкой под ним. Красная снежинка (8.5.1) означает, что знак действует в субботу, воскресенье и праздничные дни, два молоточка (8.5.2) – в рабочие дни, а название дней недели (8.5.3) – да, указывает дни недели, абсолютно верно.
Где может быть установлен знак
Этот знак нет смысла искать посреди оживленной трассы – это невозможно. А вот на тихих улочках или исторических центрах – самое оно. Также этот знак устанавливают в парках и прочих местах, предназначенных для отдыха людей без транспортных средств.
Кто может ездить по пешеходной зоне
Есть некоторые исключения, которые позволяют использовать в пешеходной зоне даже СИМ, но для этого вам должно быть не более 14 лет, а также требуется сопровождение родителей. Взрослым можно пользоваться СИМ, которые весят не более 35 кг, и разгоняются не выше 25 км/ч. Но тут может возникнуть спорная ситуация, потому что огромное количество самокатов разгоняются до 40 и выше. Придется иметь с собой паспорт транспортного средства или пользоваться прокатными самокатами Яндекса, которые весят 29,5 кг, а максимальная скорость как раз ограничена 25 км/ч.
Похожие знаки
В ПДД есть несколько знаков, которые визуально и стилистически похожи на знак «Пешеходная зона». Один из таких – знак 4.5.1 «Пешеходная дорожка», который отличается лишь отсутствием белого прямоугольника вокруг синего круга с белым человечком. Также есть прямоугольный вертикальный знак 5.21 «Жилая зона», на котором есть изображение взрослого, ребенка с мячом и автомобиля. Знак 5.22 точно такой же, как 5.21, но перечеркнут красной линией и отменяет все ограничения знака 5.21.
Штраф за езду по пешеходной зоне
Согласно части 1 статьи 12.16 КоАП РФ, покатушки в зоне знака «Пешеходная зона» обойдутся в 500 рублей. Если же нарушитель решит еще и припарковаться, то штраф составит 2500 рублей в Москве и Санкт-Петербурге, и 500 рублей во всех остальных городах России. Нарушителю на СИМ выпишут штраф в 800 рублей, согласно п.2 ст. 12.29 КоАП РФ.
Заключение
Несмотря на то, что знак «Пешеходная зона» разрешает использование определенных типов СИМ, лучше отказаться от этой затеи, или же передвигаться максимально медленно, со скоростью не выше 7-10 км/ч, потому что в этой зоне в любой момент перед вами может выскочить ребенок, играющий с мячом. В зоне отдыха расслабляются даже родители, поэтому лучше спешиться и везти СИМ рядом.