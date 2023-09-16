Знак пешеходной зоны

На улицах городов все чаще можно заметить знак «Пешеходная зона». Это связано со стремлением городов улучшить условия для жителей и подарить больше мест, свободных от транспорта.

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Этот знак легко увидеть издалека – вертикальный прямоугольник, в верхней части которого написано слово «ЗОНА», а по центру изображен идущий человечек в синем кругу. Также у знака двойная черная обводка по периметру. В ПДД этот знак носит номер 5.33 и обозначается как «Пешеходная зона». Если же вы видите такой же знак, но человечек изображен на сером фоне, а сам знак перечеркнут пятью черными полосками – это конеw пешеходной зоны и все ограничения снимаются.

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Знак «Пешеходная зона» сообщает водителям и владельцам средств индивидуальной мобильности (СИМ) о том, что дальнейшее движение запрещено. Автомобили не имеют права заезжать в зону действия этого знака, а велосипеды, мопеды и любые СИМ нужно катить рядом в руках. Другими словами, передвигаться можно только на своих ногах или средствах передвижения, не имеющих мотора, вроде роликов или безмоторных самокатов. Но даже на них не следует быстро разгоняться, потому что в зоне отдыха люди расслабляются и становятся более уязвимы.

РИА Новости

Иногда на этот знак наносят временные интервалы – это означает, что знак имеет силу только в указанное время, рабочий день, или день недели. Иногда дополнительные условия указываются не на самом знаке, а на небольшой табличкой под ним. Красная снежинка (8.5.1) означает, что знак действует в субботу, воскресенье и праздничные дни, два молоточка (8.5.2) – в рабочие дни, а название дней недели (8.5.3) – да, указывает дни недели, абсолютно верно.

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Где может быть установлен знак

Этот знак нет смысла искать посреди оживленной трассы – это невозможно. А вот на тихих улочках или исторических центрах – самое оно. Также этот знак устанавливают в парках и прочих местах, предназначенных для отдыха людей без транспортных средств.

Кто может ездить по пешеходной зоне

Есть некоторые исключения, которые позволяют использовать в пешеходной зоне даже СИМ, но для этого вам должно быть не более 14 лет, а также требуется сопровождение родителей. Взрослым можно пользоваться СИМ, которые весят не более 35 кг, и разгоняются не выше 25 км/ч. Но тут может возникнуть спорная ситуация, потому что огромное количество самокатов разгоняются до 40 и выше. Придется иметь с собой паспорт транспортного средства или пользоваться прокатными самокатами Яндекса, которые весят 29,5 кг, а максимальная скорость как раз ограничена 25 км/ч.

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Похожие знаки

В ПДД есть несколько знаков, которые визуально и стилистически похожи на знак «Пешеходная зона». Один из таких – знак 4.5.1 «Пешеходная дорожка», который отличается лишь отсутствием белого прямоугольника вокруг синего круга с белым человечком. Также есть прямоугольный вертикальный знак 5.21 «Жилая зона», на котором есть изображение взрослого, ребенка с мячом и автомобиля. Знак 5.22 точно такой же, как 5.21, но перечеркнут красной линией и отменяет все ограничения знака 5.21.

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Штраф за езду по пешеходной зоне

Согласно части 1 статьи 12.16 КоАП РФ, покатушки в зоне знака «Пешеходная зона» обойдутся в 500 рублей. Если же нарушитель решит еще и припарковаться, то штраф составит 2500 рублей в Москве и Санкт-Петербурге, и 500 рублей во всех остальных городах России. Нарушителю на СИМ выпишут штраф в 800 рублей, согласно п.2 ст. 12.29 КоАП РФ.

Заключение