Запрет на въезд в ЕС российских автомобилей: чем грозит россиянам и какие последствия?

Еврокомиссия выступила с разъяснениями санкционного законодательства в отношении России, из которых следует, что у россиян, путешествующих по Европе, могут быть изъяты как машины, так и личные вещи. Что происходит и действительно ли можно лишиться автомобиля, косметики, ноутбука или смартфона на границе, разбирался «Рамблер».

Ранее россияне пожаловались на конфискацию в Германии автомобилей с российскими номерами. По их словам, сотрудники таможенной службы объясняли свои действия тем, что «с октября 2022 года въезд автомобилей с номерами РФ в ЕС запрещен». 4 сентября посольство России в Германии сообщало о продолжающихся отдельных случаях изъятия сотрудниками немецких таможенных органов у россиян принадлежащих им автомобилей, зарегистрированных в России и временно ввезенных для личных целей или транзита, отмечает РБК.

Видео дня

«Аргументы, что в данном случае речь идет не о ввозе товаров, предназначенных для продажи, а о частной собственности, используемой в личных целях и временно ввозимой на территорию ФРГ на законных основаниях, во внимание не принимаются», — указало посольство.

Что нельзя везти в ЕС?

А 8 сентября Еврокомиссия на своем официальном сайте разместила документ, в котором приведены разъяснения по отдельным пунктам антироссийских санкций.

В частности, в 13 пункте документа отмечается, что россиянам нельзя не только въезжать в ЕС на зарегистрированных в России частных автомобилях, но и провозить личные вещи, в том числе косметику и ноутбуки.

«Статья 3i Постановления Совета 833/2014 запрещает покупку, импорт или передачу, прямо или косвенно, товаров, перечисленных в приложении XXI, если они производятся в России или экспортируются из России. (…) Также не имеет значения, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, если оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России», - говорится в документе.

В комментарии РБК представитель Еврокомиссии отметил, что каждая страна ЕС сама решает, как исполнять санкции.

Однако партнер брюссельской юрфирмы Acquis, специалист по санкциям Юрий Шумилов обратил внимание на то, что существует серьезный риск того, что таможенные органы стран ЕС могут не пропустить косметику (код ТН ВЭД 3304), чемоданы (4202), ноутбуки (8471), мобильные телефоны (8517), которые фигурируют в приложении XXI к ст. 3i.

Россиянам рекомендовали отказаться от поездок в ЕС на личном транспорте

Россиянам следует внимательно отнестись к запрету на въезд в европейские страны на личном автомобиле, несмотря на то, что разъяснения Еврокомиссии носят рекомендательный характер. Об этом со ссылкой на юристов пишет «Лента.ру».

«Регламент переводится на все 24 языка. Например, в английском тексте есть слова transfer и export, а в немецком тексте нет слова «экспорт», там слово «ввоз» (Einfuhr), поэтому немецкие правоприменители толковали это так. А вот у итальянцев, греков, французов и болгар таких проблем, скорее всего, не возникнет», — пояснил адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин.

По его словам, ранее декларировалось, что санкции призваны лишить Российскую Федерацию дополнительных экспортных доходов и ни в коем случае не были направлены на простых людей, однако сейчас все иначе.

«К сожалению, для обычных людей очень сильно вырос риск. Мы надеемся, что органы власти разных членов Евросоюза дадут какой-то комментарий. Например, Ведомство экономики и экспортного контроля ФРГ (Bafa) выпустит разъяснение», - отметил юрист.

В свою очередь посольство России в Хельсинки в своем Telegram-канале уже рекомендовало гражданам РФ воздержаться от поездок в Финляндию на легковых автомобилях с российскими регистрационными знаками. https://t.me/RusEmb_Fin/1302

«Попытка унизить наших граждан»

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал странным то, что такой формализм создает проблемы именно для простых россиян, а не режима, борьбу с которым декларируют западные элиты.

Он также обратил внимание на то, что определять степень угрозы по нелегальному импорту и принимать контрмеры будут конкретные люди на таможенных пунктах, пишет «Лента.ру».

«Здесь возникают большие возможности для произвола и для проявления личностного фактора», — заявил Новиков, напомнив об агрессивной антироссийской пропаганде на Западе.

А первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа констатировал, что Запад переключился на простых россиян из-за того, что не вышло надавить на высшее политическое руководство России, отмечает НСН.

«Идет постоянное давление на российское руководство. Изначально на Западе полагали, что меры воздействия на окружение президента России Владимира Путина сыграют значимую роль. Они в этом ошиблись. (…) Нынешние очень глупые шаги со стороны деятелей Евросоюза, попытка унизить наших граждан говорят о безысходности действий, направленных на разрушение России», — уверен Чепа.

Парламентарий также высказал мнение, что Россия не должна вводит аналогичные меры для граждан Евросоюза.

«Пусть приезжают к нам, россияне — гостеприимная нация, у нас все открыто. Пусть смотрят нашу культуру, которая значительно выше, чем то, что декларирует и навязывает сегодня Запад», - заметил он.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался за временную приостановку дипломатических отношений с Евросоюзом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, руководители ЕС сказали таким образом всем россиянам, что «они люди второго сорта».