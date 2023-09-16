Автомобили мощностью от 1000 до 2000 лошадиных сил

В мире огромное количество автомобилей на любой вкус и цвет: седаны, пикапы, джипы, спорткары и так далее по списку. Но есть отдельная каста автомобилей, обладающих одной тысячей и более лошадиных сил. Большинство машин в этой категории - очень дерзкие и дорогие проекты. Сайт motor1.com собрал десятки таких вариантов, а мы выбрали для вас самые интересные - давайте поговорим о них.

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Lamborghini Revuelto

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Lamborghini Revuelto – это суперкар, выпускаемый с 2023 года, пришедший на смену легендарному Lamborghini Aventador. Первый публичный показ модели состоялся 29 марта этого года. Как обычно компания использовала кличку быка, который, как утверждают в компании, реально существовала в 1880 году. Но главная фишка заключается в том, что это первый гибрид от итальянского концерна.

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Суммарная мощность, которую выдает гибридная установка, составляет 1015 л.с. и 807 Нм крутящего момента. ДВС выдает 825 л.с. и 725 Нм, а электродвигатель - оставшиеся 190 л.с. и 82 Нм. Разгон до сотни занимает всего 2,5 секунды, а до 200 км/ч – 7 секунд ровно. Гибридная установка сильно помогает на старте, когда двигатель еще не раскрутился, поэтому машина рвет с холостых оборотов заметно лучше ушедшего в историю «Авентадора». Цена на новый Revuelto пока неизвестна, но есть ощущение, что топовая версия будет ближе к 100 млн рублей, и совершенно точно не ниже 50 млн в самой простой версии. Откуда такие цены? Все просто – за подержанный Aventador 2019 года просят 57 млн.

Tesla Model S Plaid

А вот чисто электрический автомобиль без ДВС от известного бизнесмена Илона Маска. Model S Plaid – это самый быстрый автомобиль, который продается под брендом Tesla. Электроустановка выдает 1020 л.с., за счет которых электрокар выстреливает до сотни за 1,99 секунды. Максимальная скорость составляет 322 км/ч, и это электронное ограничение.

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Здесь не будет злой внешности как у Lamborghini и марки с огромной историей, зато машина новой продается в Москве за 19 млн, что намного дешевле итальянского варианта.

Dodge Demon 170

Совсем недавно компания Dodge попрощалась со своим диким зверем под названием Challendger и выпустила по этому поводу ограниченную версию мощностью 1025 л.с., которые получится развить только на специальном топливе Е85. Ускорение до 100 км/ч занимает 1,66 секунды – настоящий демон, который разрывает даже Lamborghini Revuelto, оставляя того далеко в зеркале заднего вида с его показателем в 2,5 секунды.

Dodge

Всего собрали и продали 3300 экземпляров, которые разлетелись как горячие пирожки. Фанаты марки до сих пор не понимают настоящих причин, побудивших снять легенду с производства. Каждый год за предыдущее десятилетие Dodge продавал в среднем 50-60 тысяч «челленджеров». Эта модель – курица, несущая золотые яйца для компании.

Новая версия будет полностью электрическая, а потому вряд ли она будет пользоваться похожим спросом у тех, кто предпочитает мощный V8 с парой турбин, который делает пару дополнительных озоновых дыр, пока хозяин просто покупает кофе. Эту машину любят за то, что она - олицетворение зла с огромным двигателем и задним приводом, а электрокар просто не сможет выдавать даже близкую порцию ощущений.

Lucid Air Dream Edition Performance

Автомобиль Lucid Air Dream Edition Performance – идеальный пример того, о чем мы говорили парой строчек выше. Это электрокар, который выдает сумасшедшие 1111 лошадиных сил, но в нем нет ни капли злости и экспрессии. Это классный городской авто, который может притопить при необходимости. До сотни Lucid Air в топовой версии разгоняется за 2,5 секунды – это достаточно много для таких показателей. Уже анонсирован Lucid Air Sapphire, который будет обладать мощностью 1200 л.с. и будет разгоняться уже за 2 секунды, но модель пока числится лишь в планах.

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Это, кстати, тоже американская машина, которая очень хочет конкурировать с Tesla, но объемы пока не позволяют. Марка долго выходила на рынок со своим первым автомобилем, поэтому на текущем этапе делать прогнозы рано. Но одно можно сказать точно - Lucid Air нравится очень многим, потому что вся партия на год вперед раскуплена с самого старта продаж. Также к компании Lucid проявили интерес из Aston Martin, которые захотели себе двигатели и трансмиссии для новых моделей в обмен на 3,7% акций Aston Martin – интересная сделка.

Koenigsegg CC850

На очереди в нашем списке лимитированный Koenigsegg CC850, котоырй изначально планировалось выпустить тиражом в 50 штук, но из-за нереального спроса чуть позже добавили еще 20 единиц, увеличив общее число таким образом до 70. Производство намечено на 2024 год, поэтому пока что нам показали только премьерную версию. Объем двигателя 5,1 литра, а мощность – 1185 л.с. Автомобиль интересен еще и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, которая обладает настоящим ручным режимом и третьей педалью. Правда в ручном режиме доступно всего шесть ступеней, но это очень интересная затея, которая в будущем может окончить споры между любителями автоматов и механики.

Wikimedia Commons

Автомобиль сразу окрестили крутым, но внешне устаревшим – в этом есть доля правды - внешность и правда не свежа. Да что там говорить – салон тоже свежестью не блещет. Есть ощущение, что в плане дизайна эта машина примерно из 2005-2010 годов. Но все это не помешало лимитированной версии стать крайне популярной.

Bugatti Mistral

Bugatti известна своими мощнейшими спорткарами и одна тысяча лошадей - это та отметка, на которой все только начинается. Bugatti Veyron, выпущенный почти 20 лет назад, уже обладал мощностью в 1001 л.с. в самом слабом исполнении. На сегодняшний день венцом творения является Bugatti Mistral, который построен на платформе Bugatti Chiron и обладает мощностью 1600 лошадиных сил в самой злой версии. Используется легендарный уже мотор Bugatti W16 объемом восемь литров, в которые дуют четыре турбины.

Wikimedia Commons

Это тоже лимитированный авто, поставки которого начнутся в 2024 году. Всего будет собрано 99 единиц, каждая из которых уже продана при базовой цене от 5 млн евро. Главная фишка этой машины в том, что она родстер без крыши, а не купе. Вторая, уже грустная фишка, - это последнее использование этого двигателя, на смену которому придут электромоторы уже в следующем поколении, которое должны показать в 2025 году.

Koenigsegg Gemera

Вот мы и добрались до гибридного Koenigsegg Gemera, который обладает и двухлитровым бензиновым мотором с двумя турбинами, и тремя электрическими двигателями. Суммарная отдача составляет 1700 л.с. и 3498 Нм крутящего момента – безумные показатели, особенно по крутящему моменту. Разгон до сотни занимает 1,9 секунды, а максимальная скорость – 402 км/ч.

Wikimedia Commons

Это первый четырехдверный автомобиль, разработанный компаний Koenigsegg, кузов которого состоит из углеродного волокна и алюминиевого скелета. Интересная деталь – в машине нет коробки передач, несмотря на наличие бензинового двигателя. Скорее всего он не может передвигать машину единолично и всегда работает в паре с электромоторами на одних и тех же оборотах для обеспечения стабильной мощности.

Lotus Evija Fittipaldi

Вот мы и добрались до зверя, который развивает 2039 л.с. – это Lotus Evija Fittipaldi. Оригинальная версия была представлена еще в 2019 году в Лондоне, а Fittipaldi вышел в 2022 году, получил красивый черный цвет и дополнительные 39 л.с. На сегодняшний день это единственный серийный автомобиль в мире, который развивает такую мощность. Разгон до сотни занимает 3 секунды, но это не проблема, потому что после них машина не сбавляет динамику и разгоняется до 300 км/ч за 9 секунд. Максимальная скорость не замерялась, а машины имеют ограничитель в 350 км/ч .

TopGear.com

На текущий момент заявлено о сборке 130 единиц стоимостью от 2,1 млн долларов каждый. Дальнейшая судьба проекта неизвестна, но вряд ли его будут прикрывать, учитывая популярность и очередь из желающих отдать свои деньги – производственный лимит на годы вперед был выкуплен еще до официальной презентации.

Заключение