Сегодня видеорегистратор необходимо иметь в каждой машине для собственной безопасности. Несмотря на то, что на дорогах много камер, это относится лишь к большим городам, а в маленьких их в разы меньше. К тому же доступ к своему видеорегистратору вы имеете всегда, а получить кадры с уличной камеры – сложная задача, которая может обернуться неудачей по различным причинам, начиная с местной бюрократии и заканчивая сроками давности.

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Как выбрать видеорегистратор

Видео дня

Выбирать новый видеорегистратор нужно со знанием дела, так как рынок сегодня перенасыщен продуктами разной степени пригодности за сравнительно одинаковые деньги. Поэтому мы расскажем вам, на что конкретно нужно обращать внимание перед покупкой, чтобы не разочароваться в будущем. Нет смысла от видеорегистратора, если в самый нужный момент запись будет плохого качества или же совсем затрется.

ТАСС

Разрешение видео

Несмотря на постоянный технологический прогресс, даже сегодня можно купить видеорегистратор с максимальным разрешением 1280х720 (HD). Мы этого делать категорически не рекомендуем. Качество картинки будет ужасное, особенно в темное время суток, которое является наиболее опасным для вождения. Рассматривать стоит регистраторы с разрешением записи хотя бы 1920х1080 (Full HD) при частоте кадров от 30 в секунду. Но это минимальное разрешение, а рекомендуемое – 3840х2160 (4K), также от 30 кадров в секунду. Дело в том, что все параметры матрицы, которая и ведет запись? – связаны между собой. Не бывает такого, чтобы хорошая матрица записывала в высоком разрешении, но картинка была темной и смазанной. Поэтому приобретая видеорегистратор, умеющий записывать видео 4K, вы с высокой долей вероятности получите четкую картинку, хороший угол обзора и хорошие возможности для ночной съемки, что очень важно.

Ночная съемка

Ночная съемка – это отдельный вид искусства для любой камеры. Здесь очень важна чувствительность сенсора и заводская отладка программного обеспечения, которое и обрабатывает финальную картинку. Иногда даже относительно «сильные» матрицы ночью не справляются, из-за чего на видео не будут читаться номера или другие детали. Но у изначально слабого сенсора ночью шансов точно гораздо меньше. Этот параметр вы на коробке не прочитаете, а протестировать сможете лишь после покупки. Здесь хорошим решением будет найти в YouTube примеры видеозаписей на выбранные вами варианты и оценить их. Только так можно понять, что на самом деле из себя представляет видеорегистратор.

Угол обзора в видео

Еще один важный параметр – угол обзора съемки. Здесь важно сохранить баланс между слишком узким и излишне широким углом съемки. При маленьком угле регистратор не сможет захватывать то, что происходит по бокам от машины даже краем кадра. При слишком агрессивном угле картинка будет искажаться так, будто съемка ведётся на объектив типа «рыбий глаз», при котором изображение становится шарообразным. Хорошие видеорегистраторы обладают углом в районе 130-140 градусов по горизонтали и около 70-80 градусов по вертикали. Это компромиссный режим, в котором углы максимально широкие, а качество картинки не страдает.

ТАСС

Фальшивое разрешение

Если есть возможность, лучше узнать матрицу, которая используется в регистраторе. Некоторые производители любят лукавить и указывают завышенное разрешение, которое нельзя получить с установленного сенсора. Допустим, матрица может снимать в максимальном разрешении 1920х1080, но производителю хочется продать регистратор как можно дороже. Для этого производится программный апскейл разрешения до 2560х1440, или даже до 3840х2160. Эта технология хорошо известна по современным телевизорам, которые при получении сигнала в низком качестве стараются растянуть картинку немного добавляя ей четкости и резкости. К сожалению, отсутствующие мегапиксели это не создаст, и картинка будет мыльной. Особенно сильно будет страдать ночная съемка при апскейле.

Число кадров в секунду

Обращайте внимание на параметр "число кадров в секунду". Есть модели, которые могут снимать в высоком разрешении 4К, но число кадров в секунду падает до 15-20, а, чтобы картинка была плавной и четкой, это значение не должно снижаться ниже 30 в секунду. Многие регистраторы предлагают уже 60 кадров в секунду при разрешении 4К, но это самые дорогие модели и смысла в этом не очень много. Съемка с частотой 30 кадров в секунду дает достаточное качество.

Поддержка HDR

HDR – это технология для съемки в высоком динамическом диапазоне, без сокращения называется High Dynamic Range. Высокий динамический диапазон помогает выравнивать общий фон кадра, когда в одном углу темно, а в другом – светит яркое солнце. На дороге такие ситуации бывают очень часто из-за теней от проезжающих автомобилей и домов. И чтобы в самый ответственный момент номер нужного автомобиля не оказался засвечен до "белого пятна" (отсутствие информации), применяется технология HDR. Его наличие – не обязательное условие, но желательное.

Парковочный режим

Если вы хотите, чтобы регистратор присматривал за машиной в ваше отсутствие, нужна поддержка функции «съемка во время парковки». Тогда регистратор начинает снимать при любом движении около вашей машины, благодаря датчикам движения. Также регистратор должен начать съемку, если автомобиль получил даже небольшой удар. Это поможет в будущем найти виновника появления новой царапины или вмятины.

Наличие GPS

Наличие GPS не является обязательным условием, но функция полезная. Такой регистратор ведет собственную запись вашего маршрута передвижения и скорости, с которой вы ехали. Это может помочь для доказательной базы, если второй участник ДТП утверждает то, что не сходится с вашими показаниями. Суды не всегда берут во внимание такие данные из-за того, что регистратор не прошел соответствующие сертификации и не опломбирован, но лучше иметь эта данные, чем не иметь.

Нужен ли экран

Для видеорегистратора наличие экрана – пустая трата денег. Вы никогда не будете в него смотреть, кроме первичной настройки после покупки. Наоборот, экран может отвлекать от дороги, поэтому переплачивать за него нет смысла. Все управление прекрасно ведется с любого смартфона, чего более чем достаточно. В большинстве случаев настройка производится лишь раз, после чего устройство просто работает, и вы его не трогаете.

РИА Новости

Заключение