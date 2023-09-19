7 самых быстрых кроссоверов 2023-2024 гг

Когда речь заходит о быстрых тачках, на ум приходят спортивные купе и некоторые седаны, вроде BMW M5. Но есть еще одна категория автомобилей, в которой тоже есть экземпляры, способные придать ускорение вращению земли – это мощные кроссоверы. Мы отобрали семь самых интересных и сейчас вам про них расскажем.

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Audi RS Q8

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Базовую модель Audi Q8 показали шесть лет назад – в 2017 году, а в продажу она попала уже в 2018. Первая версия получила трехлитровые двигатели, которые могли ездить на бензине или дизеле. И только в 2021 году свет увидела заряженная версия под названием RS Q8. Это совсем другой автомобиль, обладающий двигателем от Lamborghini Urus объемом 4 литра и мощностью 600 л.с. Разгоняется RS Q8 до первой сотни за 3,8 секунды, что является хорошим показателем для кроссовера весом 2,39 тонны и длиной 5 метров.

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Интересная фишка RS Q8 – умение перевоплощаться в простой семейный кроссовер для поездок за продуктами и на дачу. В этом помогает складывающийся задний ряд, увеличивающий вместимость багажника до 1755 литров, и возможность отключения четырех из восьми цилиндров, чтобы снизить расход топлива и сделать машину покладистой.

BMW iX M60

Новая эпоха пришла и от нее не убежать – электрический BMW iX M60 теперь стоит на равных рядом с бензиновым X6M Competition. Что интересно, бензинка мощнее на 15 л.с., но проигрывает в разгоне до сотни 0,2 секунды. Электричка iX M60 разгоняется до сотни за 3,6 секунды, что еще ближе приближает ее к заряженным седанам BMW. Машина выпускается уже несколько лет, но в Россию приехать толком не успела по известным причинам. На сайте auto.ru есть неплохие варианты с минимальным пробегом вроде 7000 км по ценам от 13 млн рублей.

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Стоит отметить достаточно большой вес в 2,66 тонны, в чем виновны аккумуляторы, конечно же. Кузов и салон выглядят очень современно: без воздухозаборников, сплошные сенсоры и экраны. Все это здорово, но чего-то не хватает – пресный он, нет перчинки. Даже не верится, что этот кроссовер валит до сотни за 3,6 секунды. Ну и еще одна ложка дёгтя – медленная родная зарядка, которой потребуется целых 11 часов. Правда, если у вас есть быстрая зарядка, то вам хватит и одного часа.

Range Rover Sport SV

Британцы активно поддерживают зеленые технологии, но отказываться от ДВС пока не спешат. Недавно показали новый Range Rover Sport SV, который начнет продаваться с 2024 года, так у него тоже гибридная установка PHEV, которую мы уже несколько лет наблюдаем в других RR. Британцы заявляют, что их фирменный пятилитровый двигатель остался в прошлом и они возвращаются на агрегаты BMW. Конкретно эта модель будет использовать известный своими капризами баварский 4,4 с двумя турбинами. Более того – они увеличили отдачу двигателя до 626 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Эта установка – так называемый мягкий гибрид, когда ДВС дополняется небольшим электромотором, не являющимся полноценным самостоятельным агрегатом. Разгоняется новый Range Rover Sport SV за 3,6 секунды – типичный результат для этого класса и мощности.

Range Rover

Салон тоже будет новым: мультируль с широченными спицами, большой дисплей и в целом новый дизайн всех элементов интерьера. Выглядит красиво, но как-то визуально не сильно похоже на RR, как будто не хватает преемственности. Но это может казаться лишь на фотографиях. Также стоит отметить, что весь 2024 год эта модель будет доступна только для избранных клиентов компании по приглашению, и лишь с 2025 автомобиль станет доступным для всех.

Tesla Model Y Performance

Про автомобили Tesla сложно рассказать что-то новое – все всё о них знают. Model Y в свое время оказалась весьма проблемной, из-за чего продажи не увенчались успехом. Но позже ее доработали и выпустили обновление под названием Model Y Performance. Она также включает два мотора, но суммарная отдача возросла до 455 л.с., что позволило новой версии разгоняться до ста за 3,7 секунды.

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Это большой вместительный автомобиль длиной 4,75 метра, который предлагает багажник со сложенным задним рядом на 2158 литров. Поддерживается быстрая зарядка, благодаря которой машину можно зарядить за час. Максимальная скорость ограничена электроникой и составляет 250 км/ч.

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe

В этом году Porsche представила самый быстрый гибридный Cayenne. Новый Turbo E-Hybrid Coupe 2024 развивает невероятные 729 л.с., которые разгоняют его до ста километров в час за 3,5 секунды. Честно говоря, когда компания Porsche говорит «это самый быстрей Cayenne Coupe», то как-то ждешь более серьезных показателей. С другой стороны – куда еще быстрее, это же кроссовер.

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Из названия видно, что перед нами очередной гибрид, в котором классический ДВС соседствует с электродвигателем. В роли ДВС здесь четырехлитровый V8 от Urus, который выдает 591 л.с., а еще 174 лошади добивает электроустановка. В салоне, по текущей информации, изменений не планируется.

Lamborghini Urus и Urus Perfomante

Вот мы и добрались до одного из самых популярных кроссоверов за последние годы – Lamborghini Urus. Есть две версии: простая и чуть более заряженная Perfomante. Разница в лошадиных силах небольшая – 16 кобылок. В простом «урусе» под капотом сидит 650 итальянских пони, а в версии «перфоманте» - 666. Но на разгоне эта небольшая разница отражается существенно: 3,5 секунды у простой версии против 3,3 у Perfomante. Как они смогли добиться такого результата при столь крошечном увеличении производительности – загадка, но это официальные цифры. Разница в весе составляет всего 50 кг, что мало для снижения времени разгона на 8%. К слову, момент у машины тоже не поменялся - 850 Нм.

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Автомобиль Lamborghini Urus относится к классу SSUV, что расшифровывается как Super Sport Utility Vehicle. Это, конечно, не просто мощный кроссовер – это, скорее, спорткар на высокой подвеске. В интерьере и экстерьере две версии различаются засильем карбона у Urus Perfomante.

Aston Martin DBX707

В компании Aston Martin тоже не готовы поставить все карты на электрические автомобили, а потому сделали новый DBX707 еще одним современным кроссовером, под капотом которого прячется ужасный 4,4-литровый V8 с двумя турбинами, мощностью 697 л.с. Особой гордостью инженеров-разработчиков является собственная девятиступенчатая коробка передач с мокрым сцеплением, которая лучше других переваривает такую мощность. Все это позволяет автомобилю разоняться до ста за 3,1 секунды – это уже очень быстро для кроссовера весом 2245 кг.

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Нужно отметить, что компания Aston Martin решила не разрабатывать новый ДВС на закате эры бензина, а просто купила движок у Даймлера, который владеет Mercedes-Benz. Поэтому под капотом у этого британца установлен обычный двигатель от AMG. Простое и изящное решение для немассового автомобиля. В 2024 году ожидается гибридная PHEV версия, которая может стать мощнее еще на сотню лошадиных сил.

Заключение