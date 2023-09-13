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Новый пикап Toyota Corolla Cross: первые изображения

Недавно появилась информация о том, что гамму японской компании может пополнить новый компактный пикап, который будет сделан на базе Corolla Cross. Мы решили представить, как он будет выглядеть.

Как мог бы выглядеть новый пикап Toyota Corolla Cross
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Компания Toyota давно славится своими пикапами и их многообразием. В последние годы также было проведено обновление основных грузопассажирских моделей: в позапрошлом году сменил поколение самый большой пикап Tundra, а минувшей весной показали Toyota Tacoma новой генерации. Теперь же стало известно о планах японского бренда расширить гамму пикапов за счёт компактной модели, сделанной на базе паркетника Toyota Corolla Cross. Он может составить конкуренцию таким моделям, как Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz.

Рендер пикапа на базе Toyota Corolla Cross

Пока нет никакой информации о том, как он будет выглядеть, но мы можем ориентироваться на дизайн кроссовера Corolla Cross. По сравнению с оригинальной моделью, пикап получит существенно увеличенную колёсную базу, а задние двери сделаны чуть более узкими (благодаря практически вертикальному разъёму двери проход на задний ряд остаётся достаточно комфортным). Само собой, заметно увеличен задний свес в угоду пространству грузовой платформы. Пикап получил оригинальные задние фонари, объединяющие в себе стиль как Corolla Cross, так и новых тойотовских пикапов.

Рендер пикапа на базе Toyota Corolla Cross

Новый пикап может получить несущий кузов, как и вышеупомянутые Maverick и Santa Cruz, а моторы ему достанутся от кроссовера Corolla Cross. Последний построен на платформе GA-C, разработанная в рамках архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture), её же используют обычная Королла и кроссовер C-HR. На разных рынках модель имеет свою гамму моторов. В Таиланде, где она была изначально представлена, базовым является бензиновый «атмосферник» 2ZR-FBE 1.8 (140 л.с.) в паре с вариатором. Есть также варианты с гибридной установкой, в которую входят мотор 2ZR-FXE 1.8 (98 л.с.), 72-сильный электродвигатель и электромеханический вариатор, суммарная отдача гибрида – 122 л.с, а привод исключительно передний. На американском же рынке силовой агрегат только один — 2,0-литровый бензиновый «атмосферник» (171 л.с., 203 Нм) в сочетании с вариатором Direct Shift, однако здесь (а также в Европе) доступна полноприводная версия.

Кроссовер Toyota Corolla Cross
Кроссовер Toyota Corolla Cross
Кроссовер Toyota Corolla Cross

Между тем, на прошлой неделе состоялась премьера самого дорогого кроссовера Toyota Century, который оказался втрое дороже модели Land Cruiser 300.

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