Как рассчитывается транспортный налог и кто от него освобожден

С сентября российским автовладельцам начинают приходить уведомления ФНС о необходимости уплатить имущественные налоги, в том числе и транспортный. О том, как он рассчитывается, и кто может быть от него освобожден, рассказала "Российской газете" руководитель Налогового бюро Палаты налоговых консультантов Ирина Загорулько.

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На какие транспортные средства распространяется данный вид налога?

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Эксперт объяснила, что в том случае, если на физическое лицо зарегистрировано транспортное средство, оно автоматически является плательщиком транспортного налога. При этом транспортными средствами являются не только автомобили, но и воздушные и водные транспортные средства, снегоходы, мотосани, подчеркнула Загорулько.

Когда приходит транспортный налог и каковы сроки его уплаты?

Эксперт напомнила, что до 1 декабря 2023 года плательщикам транспортного налога - физическим лицам необходимо уплатить налог за 2022 год. Это делается на основании уведомления, которое налоговый орган должен направить не позднее 20 октября 2023 года с расчетом налоговой базы и указанием размера налога, подлежащего уплате, а также срока его уплаты.

Как рассчитывается транспортный налог?

Налоговая база, которая зависит, например, от мощности двигателя (для автомобилей, прочего транспорта с двигателем); Налоговая ставка, устанавливаемая в субъектах РФ; Период расчета налога (весь год или определенное число месяцев); Повышающий коэффициент (для дорогих автомобилей). Загорулько объяснила, что транспортный налог рассчитывается как произведение следующих составляющих:

Какие особенности стоит учитывать при выплате транспортного налога?

Поскольку транспортный налог является региональным налогом, эксперт напомнила, что законами субъектов РФ могут быть предусмотрены региональные льготы в отношении отдельных категорий граждан или транспортных средств.

Какие категории граждан могут не платить транспортный налог?

Так, например, в Москве, не уплачивают налог, в частности, ветераны и инвалиды боевых действий, ВОВ, инвалиды I и II групп, один из родителей в многодетной семье.

Все указанные лица, кроме родителя в многодетной семье, могут не платить транспортный налог только в отношении одного автомобиля с мощностью двигателя до 200 л. с., на родителей в многодетной семье ограничение по мощности двигателя не распространяется.

Одновременно, если легковой автомобиль имеет мощность двигателя до 70 л. с. включительно или только электрический двигатель, физические лица, на которых такие автомобили зарегистрированы, также освобождаются от уплаты транспортного налога.

Кроме того, эксперт обратила внимание, что льготы распространяются только на автотранспортные средства.

"Налог на роскошь", или как быть с дорогими автомобилями?

Загорулько рассказала, что за 2022 год отношении дорогих легковых автомобилей стоимостью от 10 млн руб. и с года выпуска которых прошло установленное количество лет, включенных в соответствующий перечень легковых автомобилей, размещаемый на официальном сайте Минпромторга, налог рассчитывается с повышающим коэффициентом 3.