Можно ли садиться за руль после употребления кваса или кефира

На первый взгляд тема может показаться смешной, но на самом деле – все серьезно. Некоторые напитки, которые мы привыкли употреблять без ограничений, содержат в себе небольшой процент алкоголя. Яркими примерами являются кефир или квас, которыми мы привыкли охлаждаться жарким летом. Издательство "За рулем" решило провести эксперименты и выяснило, можно ли садиться за руль после того, как залился холодным кваском.

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Испытуемые продукты

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Для тестов было решено взять кефир, два вида кваса, безалкогольное пиво и конфеты с ликером. В добавок к продуктам питания решили прибавить также средство для ополаскивания рта и настойку валерьяны. Все перечисленное имеет в составе небольшую дозу спирта, так что результаты очень интересны.

Кефир

Жирность купленного для тестирования кефира составляла 3,2%. После того, как подопытный выпил 0,9 литра, чистота выдыхаемого воздуха была стопроцентная. Исходя из этого делаем вывод, что кефир можно употреблять, находясь непосредственно за рулем – проблем с законом не будет.

ТАСС

Квас

Квас – это напиток брожения, и даже на бутылках производитель обычно пишет, какой процент алкоголя приходится на один литр. Обычно это значение находится в диапазоне от 0,5 до 1% на литр. Живой квас всегда содержит больший объем спирта из-за особенностей приготовления.

РИА Новости

Результаты оказались весьма неожиданными: живой квас показал нулевой «выхлоп» после употребления, а простого брожения (Очаковский) – 0,04 мг/л. С этим результатом садиться за руль можно, но уверенность сразу пропадает. Чтобы лишить водителя прав, результат выхода должен показать 0,16 мг/л, то есть в четыре раза больше. Но здесь стоит учесть, что у каждого человека разное восприятие алкоголя, а еще это зависит от веса, возраста и метаболизма. Ездить после употребления кваса – можно, но осторожно, и много лучше не пить. Также отметим, что недавние исследования кваса показали, что далеко не все производители контролируют итоговый "градус", и он может сильно превышать заявленные 1,5%.

Безалкогольное пиво и конфеты с ликером

С безалкогольным пивом все проще: даже после двух бутылок пива в выдыхаемом воздухе было по нулям алкоголя. Конфеты с ликером также не смогли изменить ситуацию, что наводит на мысли о том, а содержится ли в них алкоголь вообще.

РИА Новости

В любом случае можно смело пить безалкогольное пиво за рулем. Это совершенно логично, будь иначе, компании, выпускающие такие "обманки" засудили бы на раз.

Настойка валерианы

А здесь результат уже в корне иной: всего 30 капель настойки, которая содержит 70% спирта, показали на выходе 0,43 мг/л. И вот с такими показателями за руль садиться нельзя – это лишение прав. Нужно подождать хотя бы минут 40, чтобы эти капельки успели выветриться. Само собой, так как это не стопка водки, то долго эти капли держаться в крови просто не смогут. Но это хороший показательный пример, который говорит о том, что всегда нужно быть внимательным, когда употребляешь за рулем какие-то напитки или настойки.

РИА Новости

Жидкость для ополаскивания ротовой полости

Жидкость для ополаскивания ротовой полости содержит 40% алкоголя, но ее нельзя глотать, что меняет ситуацию. Тесты показали, что даже если подышать в трубочку сразу после процедуры, едва ли получится надуть хотя бы 0,01 мг/л.

Заключение