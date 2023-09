Богато и не дорого: "Урал" стал меньше, а "Соболь" больше не будет застревать

Мы рассказали кратко о самом интересном, что удалось увидеть на выставке Comtrans в этом году. Однако некоторые машины заслуживают более подробного рассказа. Действительно, почему робот на Газели Next получился пяти-, а не шестиступенчатым и почему у Урала-80 такие короткие крылья? Все ответы на эти и другие вопросы есть ниже.

Проблемы Соболя, которых больше нет

Полноприводный Соболь – одна из тех новинок, которую действительно ждали. Ждали, кажется, не зря, потому что Соболь NN 4х4 – это совсем не такой автомобиль, каким был Соболь Бизнес. Что, в общем-то, логично: пропустив поколение Next, ГАЗ решил выложиться сразу по максимуму и выпустить полноприводный NN, учитывая замечания к поколению бизнес. В итоге технически новый полноприводный Соболь получил очень много изменений.

Богато, но не дорого

Другой вопрос: а почему именно пятиступенчатая коробка, если новая – шестиступенчатая? Есть минимум две причины. Первая – это то, что пятиступка – основная коробка модельного ряда Next, а таких машин продаётся большинство. Кроме того, именно вот такие Газели Next – с крышей ниже 2,5 м и односкатной ошиновкой – пользуются популярностью у тех, кто много времени проводит как раз в городском трафике. Так что логика в этом определённо есть.

Всё дело в дизеле

И ещё одна новинка, которую ждали, это Валдай 8 – машина, которая пришла на замену Валдаю Next. Различия между старым Next и новым Валдаем 8 весьма существенны.

Во-первых, конечно, это полная масса, которая выросла до 7,5 т (у Валдая Next она составляла 6,7 т). При этом ходовая часть осталась прежней: у неё всегда был запас, потому что она досталась Валдаю от ГАЗона Next с полной массой 8,7 т. Так что с этой точки зрения увеличить полную массу было не сложно, не пришлось трогать даже тормоза.

Но все помнят основную претензию к старому Валдаю: его дизель Cummins ISF 2,8 был для машины слабоват, и все недоумевали: почему в среднетоннажник не поставили более объёмный и тяговитый Cummins объёмом 3,8 л? Ведь на старых Валдаях ГАЗ-3310 такой мотор показал себя неплохо, а для Валдая Next мотор объёмом 2,8 л (грубо говоря, от ГАЗели) явно слабоват. На ГАЗе говорят, что, мол, 2,8-литровый мотор более экономичный, поэтому выбрали его. Ну, допустим. По большому счёту, на этот мотор нам уже наплевать – он под санкциями, так что Cummins под капотами газовских машин – это уже история.

И Некст, и новый Валдай 8, конечно, могут ехать быстрее – километров 120 в час и тот, и другой набрать могут. Но Next при этом начинал жрать как не в себя – приходилось сильно крутить мотор. Поэтому на дальних расстояниях убеждения производителя в экономичности 2,8-литрового Cummins разбивались о чеки с АЗС. И ГАЗу ничего не оставалось, как разводить руками и позиционировать Валдай Next как городской грузовик. Ну а Валдай 8 можно выгодно использовать и для региональных перевозок – это совсем другая машина. А чтобы сомнений не оставалось, у Валдая 8 теперь есть и кабина со спальником.

Немного меньше, но намного больше

С одной стороны, это обычная кабина Урал Next, а если продолжать мысль, то эта и кабина ГАЗона Next, а отчасти и Газели Next. Но если говорить именно об Урале, то на нём она длиннее за счёт оперения: места для той же рядной «шестёрки» ЯМЗ-536 требуется много. Но у Урала «на минималках» стоит другой мотор – новая «четвёрка» ЯМЗ-535. По большому счёту это заметно модернизированный ЯМЗ-534 (есть ещё и ЯМЗ-537–- модернизированный ЯМЗ-536). Эти дизели получились не просто так, а вынужденно: с тех пор, как у нас начались сложности с импортными комплектующими, надо было искать им замену. Точнее, делать свои. В итоге появились и ярославские топливные насосы высокого давления ЯЗДА, и блоки управления «Итэлма». А вдобавок у ЯМЗ-535 вырос рабочий объём (с 4,43 л у ЯМЗ-534 до 5,1 л у ЯМЗ-535). Мощность ЯМЗ-535 в разных версиях составляет от 190 до 240 л.с., а в случае с Урал 80 она равна 238 л.с. при максимальном крутящем моменте 882 Нм.