В России начались продажи китайских пикапов Foton Tunland G9

ГК АвтоСпецЦентр объявила о старте продаж китайских пикапов Foton Tunland G9. Цены зависят от комплектации и начинаются от 3 800 000 рублей.

Модель оснащена двухлитровым дизельным двигателем мощностью 163 л.с. в сочетании с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач и полным приводом.

У машины есть шасси повышенной проходимости и возможность буксировки различных грузов (максимальные нагрузки - 1500 кг).

Важная отличительная черта - внушительные габариты: длина автомобиля составляет 5310 мм, ширина 1960 мм, колесная база 3110 мм. Динамическая система Tunland обеспечивает экономию топлива и сокращение выбросов вредных веществ, сохраняя при этом высокую выходную мощность.