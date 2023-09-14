Семиместный кроссовер Dongfeng 580: объявлена цена, стартовали продажи

Компания Dongfeng объявила цену на семиместный кроссовер 580. Рекомендованная розничная стоимость машины в максимальной комплектации Luxury составляет 2 750 000 рублей. Продажи автомобиля уже стартовали.

Длина новинки - 4680 мм, ширина - 1845 мм, высота - 1715 мм, размер колёсной базы - 2780 мм. Объем багажного отделения варьируется от 375 до 2215 литров.

Под капотом кроссовера установлен 145-сильный турбомотор объемом 1,5 литра, в пару ему предложен вариатор. Альтернатив в плане силового агрегата никаких нет. Привод - передний. Передняя подвеска - независимая, со стойками "МакФерсон", а сзади стоит пружинная торсионная балка

В состав единственной комплектации вошли: система камер кругового обзора, бесключевой доступ, функция контроля давления в шинах, парктроники, люк с электроприводом, климат-контроль, круиз-контроль, мультимедиа с экраном 9 дюймов и шестью динамиками, передние и боковые подушки безопасности, антипробуксовочная система, ABS, ESP.

Фото: Пресс-служба "Моторинвест"

Отметим, что в России будут продавать старую версию Dongfeng 580, хотя еще в сентябре 2021 года дебютировало новое поколение модели под брендом Fengon.