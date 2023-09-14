Издевательство или стиль: во что превратили АЗЛК-2141

Обычно тюнинг должен подчёркивать те или иные дизайнерские решения, используемые в автомобиле, но иногда он заходит так далеко, что меняет внешность кардинально.

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Пик экстремального тюнинга пришёлся на 80-е годы, когда такие тюнинг ателье, как Koenig Specials брали за основу Mercedes-Benz, BMW или Ferrari, превращая их в нечто совершенно дикое.

Автором обвеса для этого героя нашей сегодняшней статьи является не Koenig и не какое-то другое известное или неизвестное тюнинг-ателье. Это самоделка в чистом виде.

Основой стал лифтбэк АЗЛК-2141, узнать который теперь не так просто из-за полностью изменённой передней части. Переднюю кромку капота спустили вниз, доведя глухую центральную часть до самого бампера.

Вместо прямоугольных блок-фар теперь четыре световых элемента, а указатели поворотов спрятались за прорезями в передних крыльях. Бампер тоже новый. Он окрашен в цвет кузова и имеет два небольших полукруглых воздухозаборника по краям.

Расширенные колёсные арки плавно переходят в наплывы на передних крыльях, заканчивающиеся острыми росчерками на передних дверях.

Такое же решение используется для задних колёсных арок. Интересно, что ручки задних дверей были убраны, чтобы создать ощущение трёхдверного купеобразного кузова.

Фотографий вида сзади нет, но можно заметить видоизменённый задний бампер и, скорее всего, штатные задние фонари.

На выходе получилось довольно эффектно, с налётом времени, словно машина времени из 80-х годов. Но постойте, а как будет охлаждаться двигатель, если в передней части нет ни одной радиаторной решётки? Неужели через небольшой воздухозаборник на капоте?

А ещё эти колёса... Автомобилю явно не хватает крутых широких колёс с литыми дисками большого диаметра. Тогда он будет смотреться куда круче.