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Автоэксперт Ракитин посоветовал не мыть машину на солнце

Автоэксперт Максим Ракитин в интервью радио Sputnik посоветовал автомобилистам не мыть машину на солнце.

Автомобилистам рассказали, как не стоит мыть машину
© Константин Чалабов/РИА «Новости»

По словам Ракитина, не стоит мыть машину под прямыми солнечными лучами, если нет возможности ее сразу вытереть.

«Образующиеся при этом маленькие лужицы превращаются в линзы, в увеличительные стекла, и попадающие на них солнечные лучи начинают действовать, как лазер. Они, конечно, не сразу прожгут лакокрасочное покрытие, но нанести ему определенный ущерб могут», — пояснил эксперт.

Он добавил, что для мытья машины нужно выбирать разрешенные места. Нельзя использовать старые тряпки и губки, потому что они могут действовать на лакокрасочное покрытие автомобиля как абразив.

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