Автомобилистам рассказали, как не стоит мыть машину

«Образующиеся при этом маленькие лужицы превращаются в линзы, в увеличительные стекла, и попадающие на них солнечные лучи начинают действовать, как лазер. Они, конечно, не сразу прожгут лакокрасочное покрытие, но нанести ему определенный ущерб могут», — пояснил эксперт.