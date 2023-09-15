Ora Good Cat стал на шаг ближе к выходу на российский рынок

В России ждут китайский хэтчбек Ora Good Cat с дизайном в стиле ретро. Телеграм-канал «Автопоток» выяснил, что компания Great Wall получила Одобрение типа транспортного средства на Ora Good Cat — этот документ позволяет реализовывать модель на российском рынке. «Хорошая кошка» — а именно так переводится название автомобиля — это хэтчбек с электрической силовой установкой, который внешне напоминает одновременно Volkswagen Beetle, MINI и Fiat 500.

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О том, что марка Ora, суббренд Great Wall, официально появится в России, стало известно еще летом этого года. Тогда же сообщалось, что Ora будет представлена на нашем рынке электромобилями, а еще один суббренд, Wey, привезет в Россию гибридные кроссоверы.

Great Wall зарегистрировала бренд Ora в России еще в 2021 году. В самом концерне марку Ora называют «одним из лидеров сегмента электромобилей в Китае». Теперь же выдано ОТТС на первую модель с экспортным названием Good Cat. Такой хэтчбек приводит в движение 143-сильный электромотор, установленный на передней оси. Заявленный запас хода электрокара на одной зарядке — 500 километров.

Сроки появления Ora Good Cat в России пока не объявлены.

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В Китае же Ora представлена тремя моделями, Good Cat (в том числе в исполнении GT), Lightning Cat и Ballet Cat. Все они выполнены в таком же специфическом ретро-дизайне: Ballet Cat напоминает классический Bettle, а в Lightning Cat проглядываются черты Porsche. Как минимум две модели, Good Cat GT и Lighting Cat, подтверждены для Европы — их европейский дебют состоялся на автосалоне в Париже в прошлом году.