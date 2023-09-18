Эксперт рассказал, как сэкономить на сезонном обслуживании автомобиля

По его словам, полностью такое облуживание провести не получится, однако автомобилист может выполнить некоторые работы сам — заменить масла и фильтры, свечи зажигания, тормозные колодки и другие расходные материалы, залить незамерзающую жидкость в бачок омывателя, зарядить аккумулятор, смазать замки и петли, слить отстой из топливного фильтра.