Автоэксперты дали советы планирующим ехать в Калининград на машине

Директива Еврокомиссии, позволяющая странам ЕС конфисковывать на границе автомобили на российских номерах, создает риски не только для желающих посетить Европу, но и для едущих транзитом в Калининград. Опрошенные "РГ" эксперты советуют в обоих случаях временно воздержаться от поездок на личном транспорте.

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По словам автоэксперта Игоря Маржаретто, раньше право беспрепятственного проезда через Литву предоставлялось россиянам с калининградской пропиской. Сейчас даже этот документ не дает никаких гарантий.

Для того, чтобы все же добраться до Калининграда на личном транспорте, эксперт рекомендовал воспользоваться паромным сообщением.

"Это недешево. Но с каждым днем ситуация улучшается. Раньше функционировал один паром, сейчас их уже около шести", - рассказал Маржаретто.

С ним согласен руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов. Эксперт посоветовал дождаться рекомендаций от российских властей, либо реальной практики.

Ранее власти Литвы заявили, что будут конфисковывать въезжающие в страну автомобили с российскими номерами согласно рекомендации Еврокомиссии. Машины может лишиться любой человек, пересекающий границу на авто с регистрацией в России и не имеющий подтверждения, что он едет транзитом в Калининград.