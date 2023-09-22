Разбираемся, какой бензин лучше заливать в ваш автомобиль: 92, 95, 98 или 100

Бензин — ключевой элемент в работе двигателя, и его качество имеет огромное значение для производительности и долговечности мотора. Числа 92, 95, 98 и 100, которые вы видите на заправочных станциях, обозначают октановое число топлива. Октановое число является мерой устойчивости к детонации, явлению, при котором топливо воспламеняется автоматически от высокой температуры и давления в цилиндрах двигателя, не дожидаясь искры от свечи зажигания. Детонация может привести к ухудшению работы и даже повреждению двигателя.

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Какой бензин в какой двигатель лучше заливать

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Очень часто можно услышать вопрос «какой бензин лучше?». Ответ очень простой: лучше тот, который подходит для двигателя вашего автомобиля. Вот и давайте разберемся, куда какой лить.

РИА Новости

Бензин АИ-92

Бензин с октановым числом 92 обычно рекомендуется для старых автомобилей с простыми двигателями. Он менее устойчив к детонации и несовместим с современными двигателями, требующими более высокого октанового числа. Выражение «простой двигатель» означает, что ваш мотор не форсирован, в нем мало лошадей (меньше 150 л.с.), нет турбины и есть невысокая степень сжатия до 10. Идеально подходит для отечественных машин и недорогих зарубежных с малокубаторными движками.

Бензин АИ-95

Бензин 95 — это золотая середина, он подходит для большинства современных автомобилей с двигателями средней мощности (выше 150 л.с.) и является наиболее популярным вариантом. Его хорошо заливать в простые атмосферные моторы, которые уже не готовы ездить на АИ-92 из-за степени сжатия от 10 и выше. Такое часто встречается среди иномарок среднего ценового сегмента.

РИА Новости

Бензин АИ-98

Бензин с октановым числом 98 и выше предназначен для высокофорсированных двигателей с турбонаддувом и степенью сжатия выше 12 единиц. В большинстве случаев это объемные двигатели с большим количеством лошадиных сил (больше 200 л.с.). В них категорически нельзя лить низкооктановое топливо, потому что это приведет в детонации, которая очень разрушительна для стенок цилиндров.

Бензин АИ-100

Бензин с октановым числом 100 часто используется гонщиками и в автомобилях с очень высокой производительностью. Бензин высокого октанового числа не только более устойчив к детонации, но и часто содержит меньше примесей, что делает его "чище". Это обеспечивает хорошее сгорание, прибавку в лошадиных силах и оптимизирует работу двигателя. Скажем так, если у вашего автомобиля мотор объемом от 3 литров с парочкой турбин, то «сотый» – ваш выбор.

ТАСС

Чистота бензина

Есть ошибочное мнение, что, чем выше октановое число – тем чище и лучше бензин. Но эта версия не имеет никакого отношения к реальности. Чистота зависит от того, как его изготавливали. Зачастую можно встретить 98, являющийся простым 95, в который добавили присадки уже после того, как он покинул НПЗ. Так могут делать владельцы заправочных станций для увеличения прибыли. Присадки действительно поднимают октан, но такое топливо не является чистым, а значит при сгорании может оставаться нечто вроде золы или пепла, от чего страдают поршни и маслосъемные кольца. Изначально каждый бензин чистый и должен соответствовать нормам, но по факту все это зависит от честности того, кто продает вам топливо.

Высокий октан увеличивает мощность

Высокий октан у бензина действительно немного увеличивает мощность двигателя. Особенно хорошо это заметно между 92 и 98 окнатами. Бензин с высоким октаном меньше детонирует и лучше горит, что помогает высвобождению большего количества энергии. Именно по этой причине в гонках используют высокооктановый бензин, который на заправках вы не найдете. Также бензин с высоким октаном скорее будет сгорать в цилиндрах, а не догорать в катализаторе, вызывая его разрушение. Ну и как следствие, при полном сгорании бензина и возросшей отдаче, всегда падает расход топлива. Разница между 95 и 100 может достигать литра-двух.

Что будет если залить не тот бензин

Если залить неверный бензин, можно повредить двигатель, поэтому лучше обойтись без экспериментов и слушать указания производителя. На лючке бензобака вы всегда найдете октан, под который настроен ваш двигатель. Но всегда лучше залить топливо с более высоким октаном, чем низким. Условно, для машины, настроенной на 95 бензин, 98 совершенно безвреден, а 92 – неприятен из-за детонации.

ТАСС

Современные машины сами регулируют углы зажигания

Да, современные автомобили оснащённые электронным блоком управления действительно самостоятельно регулируют свою работу, подстраиваясь под тип залитого топлива. Из этого многие водители делают вывод, что лить можно, все что угодно, а двигатель уже сам разберется. Это правда лишь на некий процент ниже пятидесяти. ЭБУ двигателя хоть и регулирует работу двигателя, но не делает это мгновенно. Поэтому залив 92 бензин после «сотого», двигатель какое-то время будет работать думая, что внутри все еще «сотый».

Заключение