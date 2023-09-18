На языке богатых: необычные фишки нового Rolls-Royce

Пока у одних компаний кризис, в Rolls-Royce презентуют новый уникальный кабриолет, построенный в единственном на текущий момент экземпляре, который называется La Rose Noire Droptail. Компания, как обычно, не стала раскрывать заказчика эксклюзива, но охарактеризовала его как «семейная пара, известная на международной уровне».

© Rolls-Royce

Новый кабриолет получился невероятно красивым и стильным. Он не похож на типичный и привычный Down или Phantom – это что-то новое, дерзкое и с итальянскими мотивами. Похожие по стилистике машины рисовала только одна студия в мире – Pininfarina. В компании утверждают, что автомобиль создавался под вдохновением от розы Black Baccara – сорта, выведенного французскими селекционерами, меняющего свой цвет от черного ночью до красного при дневном солнце. Эта концепция двух цветов и легла в основу внешнего стиля La Rose Noire Droptail. Используется особая краска и пять слоев лака разных оттенков. Само собой, все тонкости компания Rolls-Royce держит в секрете, а нам показана только финальная история. Также нет никаких технических данных, даже о двигателе и коробке. Скорее всего, используется привычный V12, как и в других проектах, но это лишь догадка. Весь проект – тайна, покрытая мраком, как говорится. Но есть и известные моменты, о которых мы вам и расскажем.

Rolls-Royce

На создание интерьера потребовалось целых два года, так как искался уникальный стиль, который нельзя встретить у другого автомобиля марки. Все панели автомобиля выполнены из кусочков дерева, собранных как пазл. Темные кусочки дерева дополнены красными, которые имитируют лепестки роз. Было использовано 1603 треугольника, из которых 1070 являются симметричными для темного фона, а еще 533 – ассиметричными, которые и имитируют те самые лепестки. Каждый треугольник вырезан из дерева вручную, отшлифован, подготовлен и установлен также вручную. Сообщается, что сборка одной только мозаики шла на протяжении 9 месяцев.

Rolls-Royce

Для отделки сидений использовалась темно красная основная и светло-красная для краев кожа Mystery, цветовая гамма которой называется True Love. Само собой, цвета всех элементов салона и отделки идеально подобраны, и все смотрится максимально гармонично.

Rolls-Royce

Автомобиль поставляется с эксклюзивным ящиком, в котором владелец найдет шампанское La Rose Noire Droptail. Также в комплекте идут два эксклюзивных хрустальных бокала, выполненных вручную. Крышка ящика легко трансформируется в сервировочный поднос с той же самой черно-красной мозаикой, разбавленной вставками из нержавеющей стали. Чтобы охладить бутылку шампанского есть холодильник из черного анодированного алюминия и углеродного волокна.

Rolls-Royce

На передней панели владелец найдет часы от роскошного часового дома Audemars Piguet, которые также были созданы в единственном экземпляре специально для данного автомобиля. Хронограф Royal Oak Concept Split-Seconds Chronograph GMT Large Date оснащен уникальным механизмом калибра 4407 с автоматическим подзаводом, хронографом с функцией обратного хода и механизмом сплит-секунд. Главная фишка этих часов в том, что их можно вынуть из панели автомобиля и надеть на руку. Когда часы отсутствуют, отверстие закрывается титановыми ажурными часами с монетой в центре из белого золота. Когда хронограф Audemars Piguet помещают обратно в приборную панель, ремешок укладывается в специальный мешочек на дверной панели.

Rolls-Royce

Изначально машина планировалась как кабриолет, но позже была добавлена крыша, которую нужно будет устанавливать вручную. Крыша выполнена из специального стекла с электрозатемнением. Благодаря этому крыша может становиться даже прозрачной. Это очень интересное решение, которого ранее мы не встречали.

Заключение