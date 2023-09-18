Новая «Волга»: мечтать или делать

«Возрождение брендов — всегда хорошо, но параллельно с этим еще нужно возрождать непосредственно инфраструктуру заводов, а то просто перелицовывание китайских производителей с надеждой на то, что мы будем переделывать китайские машины под себя и доводить какие-то истории до ума. Нужно уже выпустить что-то свое, по крайней мере на 30–50% чтобы было наше, потому что разработок много и еще не все продано и потеряно», — заявил он.