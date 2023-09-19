Что почем: во что обойдется поездка по новой трассе М-12

Мы проехали по открытой на днях трассе «Восток» – оценили уровень удобства, сервиса, безопасности и, конечно, прикинули, во что обойдется поездка.

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Первые отрезки трассы М-12 «Восток» открыли еще в прошлом году. Они позволяли объехать Орехово-Зуево, Петушки и Владимир, сэкономив немало минут. Но большая часть пути до Нижнего Новгорода всё равно приходилась на старое шоссе М-7 «Волга» – ﻿пробочное и местами разбитое. Теперь сквозное движение по М-12 запущено от МКАД до Арзамаса (читай: до Нижнего Новгорода). Время в пути до любого города на этом отрезке должно сократиться в полтора-два раза. Мы решили проверить эти обещания и увидеть всё своими глазами, не полагаясь на красивые слова из пресс-релиза.

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Что почем?

Для начала о главном – о цене. Все 420 км от кольцевой до Арзамаса обойдутся для легковушки в 2821 рубль (6,7 рубля/км). До Мурома дорога стоит 2140 рублей (300 км, 7,1 рубля/км). Это дороже, чем М-11 «Нева»: там сопоставимый по длине отрезок с 334 до 646 км стоит 1390 рублей. А за 2400 рублей можно проехать все 570 автодоровских километров между Москвой и Питером – от 58-го до 684-го километра﻿ за вычетом бесплатного обхода Твери. Дешевле и М-4 «Дон», где за 3180 рублей проедете без малого 1300 км. Впрочем, неудивительно. Повышенные тарифы одобрены правительством и логично, что полностью новую трассу ввели уже по ним.

А вот ставки за проезд по головному участку неожиданно гуманные. За 130 рублей объедете про́клятую Балашиху, за 389 домчите до ЦКАД, за 585 – до большой бетонки А-108. Сравните: по «золотому» отрезку М-11 доехать от МКАД до ЦКАД стоит от 600 до 1000 рублей в зависимости от дня недели и наличия транспондера. «Щедрые» 475 рублей по воскресеньям и 50 рублей с часу ночи до шести утра оставим за кадром, они погоды не делают.

Короче говоря, со стоимостью всё неоднозначно. Ехать далеко дороговато, а вот срезать проблемные места на подступах к столице – более-менее приемлемо.

М-12 через Московский скоростной диаметр (МСД, бывшая Северо-Восточная хорда) соединяется с питерской М-11. Перемычка через город хороша, днем по нему больше шансов проскочить без пробок, чем через МКАД — по свободному времени ехать по ней всего 20 минут.

Но тут есть свои нюансы: для транзитных машин с номерами не Москвы и Подмосковья МСД платный: 950 рублей при сквозном проезде от ЦКАД по диаметру и с повторным пересечением ЦКАД. Плюс пресловутый дорогущий первый отрезок М-11 (600-1000 рублей). Поэтому выгоднее сделать перепробег по ЦКАД: перегон от «Невы» до «Востока» стоит 672 рубля. Экономия для гостей столичного региона – минимум 1267 рублей.

Вдобавок такой путь станет полностью бессветофорным. Дело в том, что на первых километрах М-12 около Москвы остались два светофора, которые портят всю прелесть “платника”. Один пешеходный, его при желании убрать несложно. А вот дальше – оживленный перекресток близ метро «Улица Дмитриевского». Полное ощущение, что тут просто забыли нарисовать на проекте магистрали эстакаду. Исправлять, полагаю, будут, но это не один год времени и усугубление заторов. На скриншоте ниже показана ситуация в 19:00 пятничного вечера.

Да и в другое время ситуация аналогична: время всего 7 утра, а светофор в начале М-12 уже собрал затор в сторону Москвы.

Чтобы вырваться на скоростной простор, придется как следует пострадать. Еще один аргумент для транзитников в пользу ЦКАД.

Как платить и где заправляться

На М-12 система оплаты безбарьерная, как на ЦКАД. На каждом перегоне установлена рамка, считывающая номерные знаки проезжающих машин. Если есть транспондер, деньги с него спишут автоматически. Или же в течение пяти дней можно оплатить проезд разными способами без каких-либо штрафных санкций. Первая рамка стоит после фактического конца Москвы в районе Зенинского шоссе. Тут та же ситуация, что и с М-4 «Дон». Формально обе магистрали платные от МКАД. Но реально несколько ближайших к столице километров и развязок не контролируются, за проезд до них денег не берут.

Главная проблема всех построенных с нуля платников в России – АЗС. Сразу за МКАД, еще в черте Москвы, есть Teboil. На самой трассе работающих заправок две: Газпромнефть в 65 км от МКАД и Лукойл в 160 км. Это полноценные многофункциональные зоны с огромными парковками и прочими атрибутами сервиса (правда, не всё ещё готово и работает). Строятся аналогичные комплексы в 40, 110, 220, 260 и 300 км от Москвы. Таким образом, АЗС с сопутствующими услугами будут каждые 40-60 км. Только со знаками пока непонятная беда. На них обозначена только зона отдыха, но не заправка. Можно и проскочить, не зная об этом нюансе. Да и расстояние от них до съезда для скоростной магистрали невелико.

Для автомобилей уже нынешнего количества заправок достаточно, чтобы без проблем доехать до Арзамаса или даже Нижнего Новгорода. Мотоциклисты гарантированно дотянут только до Мурома, до конца трассы – немногие с большим баком или скромной скоростью движения. Впрочем, нынешний сезон уже практически закончен, а к следующему и АЗС успеют достроить. Но там уже актуальнее будет проверять инфраструктуру до Казани, ведь всю дорогу обещают сдать до конца нынешнего года.

С ветерком?

Непосредственно к трассе претензий нет. Идеальный асфальт, «шумовая» разметка по краям проезжей части, освещение на всей протяженности. До большой бетонки на дороге три полосы в каждую сторону, потом остается две. Когда трафик вырастет, это может создавать пробки по пятницам и субботам, когда в область идет большой поток машин.

Уже монтируются комплексы весогабаритного контроля для фур. Камер контроля скорости пока нет. Как показывает пример М-11 и ЦКАД, они могут и не появиться, если всё будет в порядке со статистикой аварийности. Лететь с «тапкой в пол» всё равно будут единицы: уж больно негуманным становится расход топлива после 110-130 км/ч. Например, скромная Веста с мотором 1,6 в режиме 170-180 км/ч берет 14-15 л/100 км. Ощутимый удар по карману! Сейчас установлено ограничение 110 км/ч, но позже его, вероятно, поднимут до 130 км/ч. Поэтому два часа до Мурома и три часа до Арзамаса – это реально.

Качество связи проверил только тем оператором, который был в личном смартфоне – Мегафоном. Позвонить можно практически из любой точки от Москвы до Мурома. Интернет стабильно есть до Петушков и проблесками около Владимира. Далее о полноценном выходе в Сеть можете забыть. Впрочем, для работы Яндекс Навигатора хватает.

До Владимира новая трасса М-12 «Восток» не уходит далеко от старой М-7 «Волга». Дальше она легла значительно южнее. Идея отчасти была в том, чтобы благодаря такой траектории дорога частично помогла разгрузить и шоссе М-5 «Урал». Даже родилась шутка: мол, индекс придумали неспроста, ведь 7 + 5 = 12.

Моя поездка как раз имела основной целью проверить эту гипотезу. Финальная точка маршрута – деревенька между Касимовым и Шилово. В прежние годы я ездил до нее по М-5 через Рязань, изредка выбирая в качестве альтернативы Егорьевское шоссе в зависимости от настроения и пробок. Теперь же появилась возможность домчать до Мурома по М-12, а затем уйти на Касимов. Скриншоты ниже показывают прогноз навигатора по двум маршрутам. Классика – 370 км и 5,5 часа, по-новому – 490 км и 6 часов.

Но даже до старта опытный водитель сразу поймет разницу. На старом маршруте обойти прогноз навигатора, как показывает опыт, вряд ли удастся. Он весь в камерах, а по мере продвижения будут появляться всё новые «затыки» на светофорах и ремонтах. В итоге 5 часов покажутся счастьем. С новым маршрутом от Мурома до Касимова ситуация обратная. На М-12 камер нет, светофоров на всём пути – по пальцам одной руки пересчитать. И поэтому получились фантастические 3 часа 45 минут. И даже если не увлекаться скоростью, то выгода по времени всё равно окажется заметной. Ну а стоит ли она денег за платную магистраль и лишний бензин, каждый решит для себя сам.

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