Загадочный ульяновский джип: как итальянцы дорабатывали УАЗы

Не секрет, что поставлявшиеся на экспорт автомобили Страны Советов силами иностранных продавцов, как правило, доводились до кондиций, в которых начинали соответствовать запросам целевой аудитории. Этот интересный феномен исследует эксперт «За рулем» Сергей Канунников.

В частности, он рассказывает о машинах УАЗ, к которым описанное явление имело самое непосредственное отношение. Отмечается, что в тюнинге ульяновских внедорожников особенно преуспели итальянцы. Компания Martorelli много лет, начиная с ГАЗ-69, дорабатывала и продавала советские джипы.

В основной массе это были стандартные автомобили – но улучшенные: перекрашенные, с красивыми колесами, нормальными шинами, более удобными сиденьями и прочими элементами салона. На часть машин вместо тента ставилась пластиковая крыша с боковыми окнами. Кроме того, заменялся двигатель.

«На УАЗ-469 ставили атмосферные дизели Peugeot мощностью 72 л.с., 100-сильные турбодизели Venturi Motori и даже 2-литровые 112-сильные моторы FIAT. Модификацию с таким агрегатом назвали Racing», – рассказал эксперт.