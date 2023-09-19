Загадочный ульяновский джип: как итальянцы дорабатывали УАЗы

Загадочный ульяновский джип: UAZ Racing. Вы могли такой купить
Не секрет, что поставлявшиеся на экспорт автомобили Страны Советов силами иностранных продавцов, как правило, доводились до кондиций, в которых начинали соответствовать запросам целевой аудитории. Этот интересный феномен исследует эксперт «За рулем» Сергей Канунников.
В частности, он рассказывает о машинах УАЗ, к которым описанное явление имело самое непосредственное отношение. Отмечается, что в тюнинге ульяновских внедорожников особенно преуспели итальянцы. Компания Martorelli много лет, начиная с ГАЗ-69, дорабатывала и продавала советские джипы.
В основной массе это были стандартные автомобили – но улучшенные: перекрашенные, с красивыми колесами, нормальными шинами, более удобными сиденьями и прочими элементами салона. На часть машин вместо тента ставилась пластиковая крыша с боковыми окнами. Кроме того, заменялся двигатель.
Но что еще более интересно, в начале 1990-х Ульяновский автозавод запустил в России продажи модификации, сделанной по лекалам Martorelli. Жесткая крыша, дизель Venturi Motori (2.4, 100 л.с.), «внедорожные» покрышки. Увы, для тогдашнего отечественного покупателя такая машина оказалась слишком дорогой.