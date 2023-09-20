Перед приходом Jetour X70 Plus: экспресс-тест Soueast DX8S

Этот среднеразмерный кроссовер нераскрученной китайской марки я обнаружил в одном из московских автосалонов, когда забирал на тест Jetour Dashing. Как выяснилось, Jetour несколько месяцев назад решил завезти пробную партию Soueast DX8S по параллельному импорту. Товарную машину без номеров я выхватил буквально на пару часов, но главные выводы сделать все же удалось.

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При чем тут Jetour?

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Для начала разберемся в общих чертах с биографией Soueast. Эта китайская марка появилась в 1995 году в результате образования совместного предприятия между China Motor Corporation и Fujian Motor Industry Group. В 2006 Soueast начинает сотрудничество с Mitsubishi Motors, которая получает 25-процентную долю в компании. В период с 2009 по 2011 Soueast удвоил выпуск и вышел на объем в 100 000 штук в год, сорвав кассу на нескольких моделях на базе Mitsubishi Lancer восьмого поколения. Но вскоре Mitsubishi теряет интерес к Soueast, и продажи начинают сыпаться: 30 тысяч в 2019-м, 15 тысяч годом позже, 8 тысяч в 2021-м…

На этом этапе судьба Soueast зависит от государства, которое, впрочем, не стремится масштабно инвестировать в компанию и подкидывает лишь необходимую для поддержания операционной деятельности помощь пару лет назад. В откровенно кризисный момент Soueast ринулся на поиски новых партнеров и нашел поддержку в лице Chery. Старший брат позволил продавать автомобили Soueast в шоурумах Jetour, которая, в свою очередь, тоже связана с материнской Chery, хоть и проявляет чудеса дистанцирования.

Чтобы окончательно не погрязнуть в перипетиях скитания по рыночным просторам бренда Soueast, остановлюсь на главном: появление на горизонте Chery не обошлось и без технологической интеграции. Так что Soueast DX8S по сути представляет собой Jetour X70 Plus образца 2018 года. Официальный дебют недавно обновленного X70 Plus на российском рынке запланирован на ближайшую неделю, но пока еще можно купить “пиратскую” версию дореформенной машины в обличии DX8S.

Техника молодежи

По части техники никаких откровений Soueast DX8S не демонстрирует, все прекрасно знакомо по другим моделям как самой Chery, так и суббрендов Omoda, Exeed и Kaiyi. Привод у DX8S безальтернативно передний, подвески – МакФерсон впереди и независимая многорычажка сзади, под капотом жужжит 1,5-литровый турбомотор SQRE4T15C отдачей 156 л.с., агрегатированный с 6-ступенчатым “мокрым” роботом с двойным сцеплением.

Увы, полноценный тест провести в этот раз не удалось, но по ощущениям DX8S весьма похож на ту же “семерку” от Chery настройками двигателя и коробки: заметна такая же пауза при старте, вызванная, вероятно, настройками электроники, заточенными на сохранение ресурса сцеплений. Похожи и характерный голос мотора, примерно такой же невысокий уровень шумов и вибрации на холостом ходу. Ах да, и, конечно, подвеска. Узнаю обманчивую плавность хода: игнор небольших неровностей успокаивает, но на первом же лежачем полицейском ты понимаешь:﻿ жестковато даже на не самых низкопрофильных шинах с профилем 235/60 R18. В общем, среднестатистический “китаец”, от которого не стоит ждать ни азарта в виражах, ни откровенных провалов в ездовых дисциплинах и комфорте. А вот изучение DX8S в статике преподносит сюрпризы.

Полная посадка

Soueast DX8S, представленный у одного из дилеров, доступен в двух комплектациях, и обе семиместные. По габаритам машина сопоставима со Skoda Kodiaq и вытянулась на 4749 мм в длину, что больше, чем, к примеру, у семиместного Tiggo 8 Pro Max от Chery. Может, на галерке будет просторнее? Увы, на третьем ряду DX8S так же тесно, как и в “восьмерке”. Забираться назад взрослому человеку неудобно от слова “совсем” – приходится топтать пластик порога и сгибаться в три погибели. О том, чтобы долго ехать тут речь в принципе не идет: ноги приходится подтянуть чуть ли не до ушей, а то и сесть боком. Разве что кто-то из детей младшего школьного возраста захочет прокатиться тут, подальше от родителей, да и то вряд ли – ни розеток, ни USB-разъемов для гаджетов на третьем ряду не предусмотрено.

Вообще концепция семиместной машины, в которой при такой неудобной посадке еще и в багажнике остается место разве что для зонта, мне никогда не была понятна. Так что рассматривать DX8S как полноценную семиместную машину я бы не стал. В качестве же пятиместного семейного варианта DX8S неплох – во втором ряду тут вольготно усядется даже рослый путешественник, да и багажник приличного объема, хотя погрузочная высота великовата. Что мне однозначно понравилось, так это передние сиденья с приятной боковой поддержкой и не выталкивающим профилем поясничного подпора.

Чудеса комплектаций

Самое же интересное начинается по мере того, как осваиваешься в салоне, стилистически перекликающемся с продукцией Audi AG (разве это не щедрый комплимент?) и присматриваешься к оснащению. Здесь цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма и центральный монитор на 10,25 дюйма, три предустановленных режима движения, меняющих усилие на мультифункциональном руле и отклик на педаль газа, система стабилизации, мониторинг давления в шинах, электропривод багажника, функция Auto Hold и электропривод ручника, камера заднего вида.

Soueast DX8S

Однако по факту картинка с камеры не радует разрешением, панель настройки климата абсолютно нечитаема на солнце, к тому же тут обычный кондиционер. Хотя в прайс-листе фигурируют адаптивный круиз-контроль и видеорегистратор, на самом деле в машине ничего этого нет. Зато честно указано: головная оптика – галогеновая. В эпоху копеечных светодиодных ламп это, конечно, моветон.

Приборы скудны на информацию и не сообщают о температуре охлаждающей жидкости, как отсутствует и индикация о включенной передаче робота или даже конкретика по остатку топлива в баке. И если со всем этим можно смириться, то некоторые позиции просто жизненно необходимы, а они внезапно отсутствуют.

Я настолько не ожидал такого расклада, что чуть было не упустил тот факт, что в DX8S не обогреваются не только передние сиденья и руль, но и зеркала. И если с сиденьями и рулем дилер готов разобраться (установка обойдется ориентировочно в 40 000 рублей), то решения по зеркалам нет – по крайней мере, у конкретного продавца. Наконец, стоит помнить о нюансе с дилерской гарантией. По сути, это скорее перестраховка от брака главных узлов машины, ведь действуют гарантийные обязательства всего один год или 20 000 км.