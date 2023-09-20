М11 «Нева»: сколько стоит проезд по скоростной автодороге в 2023 году

Скоростная автомобильная дорога М11 «Нева» протянулась от Москвы до Санкт-Петербурга и параллельно старой автомагистрали М10 «Россия». Платная трасса «Нева» проходит в обход всех населенных пунктов в отличие от бесплатной «России» — по этой причине скорость движения по «Неве» выше.

По данным сайта «Автодор», проезд по трассе на легковом автомобиле с понедельника по четверг обойдётся в такие суммы:

Москва – Санкт-Петербург — 2400 рублей,

Москва – Тверь — 400 рублей,

Москва – Великий Новгород — 1780 рублей,

Тверь – Санкт-Петербург — 2000 рублей.

Проезд по автодороге М11 «Нева» в пятницу, субботу и в воскресенье, а также в праздничные дни будет дороже:

Москва – Санкт-Петербург — 2550 рублей,

Москва – Тверь — 450 рублей,

Москва – Великий Новгород — 1840 рублей,

Тверь – Санкт-Петербург — 2100 рублей.

Важное уточнение: в эти тарифы не включён проезд по отрезку пути с 15 по 58 км (от Москвы до Солнечногорска) — он обслуживается Северо-Западной концессионной компанией и оплачивается отдельно. Сейчас стоимость составит 750-900 рублей в зависимости от типа оплаты.