Как на нас зарабатывают мошенники: топ-5 автоподстав осени-2023

Злоумышленники пользуются нашей послеотпускной расслабленностью, а самое главное их «оружие» - знание нюансов ПДД и УК РФ, о которых часто забывают водители.

Ловушка 1. Оставление места ДТП

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Обычно спектакль разыгрывается при выезде со стоянки или парковки ТЦ. Мошенники имитируют мелкую аварию, результат которой – царапина (заранее нарисованная куском мыла). Виноваты, конечно же, вы.

Хорошо, что человек вам попался адекватный – предлагает договориться на месте, обменявшись на всякий случай телефонами. Вы радуетесь, что не придется тратить время, и уезжаете.

А потом в мессенджер прилетает видео вашего отъезда с места ДТП и требование перевести на номер «пострадавшего» некую сумму. Иначе он прямо сейчас вызовет на место происшествия сотрудников ГИБДД. Что для вас означает перспективу попасть под статью 12.27 КоАП РФ, которая предусматривает лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Что делать. Не соглашайтесь на устные договоренности. Обменяйтесь расписками, что не имеете друг к другу претензий в связи с аварией. Подпишите их. Желательно указать и паспортные данные.

Ловушка 2. Разбитый смартфон

Похожая разводка, с той лишь разницей, что вам пытаются инкриминировать наезд на пешехода. Вы слышите легкий удар (обычно по машине ударяют пластиковой бутылью с водой сзади и справа, там, где обзор ограничен).

Тут же раздаются «возмущенные» крики «случайных» прохожих. Появляется потерпевший – часто пенсионер или подросток. Он отделался легким синяком или испачканной одеждой и от вызова скорой отказывается.

Да и вообще он настроен миролюбиво – если, конечно же, заплатите компенсацию за разбитый смартфон или планшет. (Вещь, понятно, была разбита раньше либо перед вами копия – подделка дорогого смартфона.)

Что делать. Не поддавайтесь панике и давлению. Объявите, что вызываете полицию и скорую помощь. ДТП такого рода (в том числе и с порчей дорогого личного имущества) покрывается страховкой ОСАГО, так что пострадавший вполне может получить компенсацию законным путем. Обычно от такого предложения мошенники быстро отказываются.

Как средство профилактики таких подстав хорошо подходит видеорегистратор заднего вида с сенсором, срабатывающим от удара. С такими машинами махинаторы предпочитают не связываться.

Ловушка 3. Потерявшийся ребенок

Мошенники стараются «заработать» на сентябрьском ажиотаже, когда на парковках у торговых центров всегда много посетителей с детьми.

Обычно к автомобилю подходит ребенок, который просит о помощи (потерялся, заблудился и т.п.). Или ничего не говорит, а просто хнычет, показывая на ножку (водитель паникует – не задел ли он случайно краем покрышки ребенка). И начинает оказывать первую помощь: пытается понять, нет ли у ребёнка повреждений, расспрашивает, сажает в машину…

Довольно быстро появляются крепкие молодые люди, которые обвиняют водителя в краже ювелирного украшения, которое якобы было на ребенке, или даже в попытке похитить самого ребенка. Грозят полицией и уголовным преследованием. Водитель, слабо разбирающийся в тонкостях УК, зато наслышанный о суровых приговорах педофилам, соглашается откупиться.

Что делать. Немедленно вызывайте полицию (а если ребенок жалуется на самочувствие, то и скорую помощь). Чтобы не спровоцировать вымогательство, самостоятельно не ходите никуда с ребенком и без острой необходимости не сажайте его в машину. Попросите помочь свидетелей происшествия. До приезда полиции снимайте происходящее на видео.

Ловушка 4. Скол на лобовом стекле

Схему используют на проселочной дороге со спешащими в город дачниками. Злоумышленники на подержанной, но достаточно дорогой иномарке какое-то время едут за жертвой, а потом, сигналя фарами, просят остановиться.

Остановившемуся водителю объявляют, что из-под колес его авто вылетел камень и оставил скол на лобовом. Вечер выходного дня, все устали, впереди пробка… может, заплатите и разъедемся? Понятно, что скол этот «живет» на машине уже давно и принес немало денег хозяевам.

Что делать. Не верить рассказам, что произошедшее не является ДТП, иначе рискуете стать жертвой вымогательства за оставление места аварии. Объявите «пострадавшим», что выставляете «аварийку» и вызываете сотрудников ГИБДД.

Не верьте, что вас в любом случае признают виновным. Как правило, едущего впереди водителя в такой ситуации признают виновным, если он двигался по обочине или нарушил скоростной режим в зоне действия знака 1.18 «Выброс гравия».

В других случаях ответственность за порчу авто часто возлагают на дорожников. В любом случае, когда виновник будет установлен, пострадавшие смогут получить компенсацию по «автогражданке». Услышав это, мошенники предпочтут скрыться.

Ловушка 5. Долг за проезд по платной дороге

Спешащий автовладелец получает смс о задолженности за проезд, например, по ЦКАД. В сообщении есть ссылка с переходом на сайт, где задолженность можно погасить. Удобно, только вот сайт этот – фишинговый, и деньги улетают прямо в руки мошенникам.

Заметить подвох трудно – злоумышленники умудряются практически досконально повторить сайт ООО «Автодор-Платные дороги». Обычно отличается лишь одна буква в адресе или домене: например, avtodlor.ru или avtodor-tr.fun вместо настоящего avtodor-tr.ru.

Что делать. Прежде всего, проверьте, действительно ли существует задолженность – это можно сделать на официальных сайтах avtodor-tr.ru и tskad.ru. И внимательно изучите название организации, приславшей смс: должно быть AVTODOR-TR, никаких лишних или отсутствующих букв.

Кто в группе риска?

1. Интеллигентно выглядящие женщины средних лет. Мошенники рассчитывают, что жертва плохо разбирается в устройстве авто, внушаема и может быстро испугаться.

2. Молодые и неопытные водители с соответствующей наклейкой на заднем стекле.

3. Водители неухоженных машин. Когда царапин и других мелких дефектов много, легко поверить, что «притерся» к чужой машине только что.

4. Агрессивные водители. Мошенники рассчитывают, что такие не захотят прибавлять к накопленным штрафам еще один.

Как предотвратить мошенничество?

1. Установите видеорегистратор, лучше два – спереди и сзади. Даже его наличие отпугивает преступников.

2. Будьте внимательны за рулем. Вас проще «развести», если вы в момент мнимого происшествия были увлечены прослушиванием музыки или разговором.

3. Чаще осматривайте свой автомобиль. Тогда старую царапину злоумышленникам не удастся выдать за новую.

4. Не соглашайтесь на устные договоренности.

5. Не поддавайтесь давлению и оформляйте ДТП по всем правилам. Включите аварийку, выставите знак аварийной остановки, сделайте фото с привязкой к местности. Эти действия либо спугнут мошенников, либо помогут вам успокоиться и выработать правильную линию поведения.