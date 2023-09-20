Почему не падают обороты после прогрева двигателя

Как сообщает ТАРАНТАС НЬЮС, во время холодного пуска двигателя повышенные обороты считаются нормой из-за того, что необходимо прогреть масло и уменьшить его вязкость. Эксперты отмечают, что при неисправности мотора обороты могут не падать даже после прогрева. Специалисты рассказали о том, с чем может быть связан дефект.

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Стоит отметить, что высокие обороты могут не падать около минуты. Однако если обороты не снижаются после прогрева, то это говорит о серьезных проблемах в моторе, которые нужно устранять. В ином случае повышается опасность перегрева двигателя, что грозит серьезным ремонтом.