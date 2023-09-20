Автоэксперты оценили идею о выдаче прав на 20 лет вместо 10
Автоэксперты в разговоре с Рамблером прокомментировали инициативу об увеличении в России срока действия водительских удостоверений с 10 до 20 лет. Специалисты разошлись во мнениях касательно необходимости нововведения.
Председатель комитета Государственной думы по транспорту Евгений Москвичев ранее объявил о подготовке поправок к законопроекту, предусматривающему увеличение срока действия водительского удостоверения с 10 до 20 лет, передавало РИА Новости. По словам парламентария, если гражданин Российской Федерации исправно проходит медицинские осмотры, не имеет нарушений и не числится в розыске, то возможно будет внести поправку, позволяющую продлить срок действия водительского удостоверения до 20 лет. Москвичев отметил, что данное предложение находится на стадии обсуждения и уже проведены соответствующие консультации с начальником ГАИ и сотрудниками.
Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин поддержал предложение депутата, обратив внимание на вопрос о необходимости регулярных медосмотров водителей.
Инициатива господина Москвичева вполне "живая", и мы ее полностью поддержим, если она не будет предполагать более частого проведения медосмотров водителей. Будучи "стрелянными воробьями", мы чувствуем в этом аспекте двойное дно. Если будут вводиться ежегодные медосмотры, которые можно будет проходить в непонятных конторах, то это станет обременением для автомобилистов и сбором денег со стороны медучреждений... Но в целом в нынешнюю эпоху выдавать права на 20 лет с тем, чтобы через 10 лет после получения прав водитель отправлял через "Госуслуги" фотографию своей изменившейся физиономии, — это вполне реализуемо. Граждане скажут за это "большое спасибо".Антон Шапарин Вице-президент Национального автомобильного союза
Автоэксперт Игорь Моржаретто высказался против изменений в части срока выдачи водительских удостоверений. По словам специалиста, в настоящее время процесс получения прав проходит оперативно и не вызывает особых затруднений у водителей.
Я, честно говоря, не понимаю, откуда появилась такая инициатива, зачем это нужно. Формального объяснения этому нет, кроме того, что люди будут меньше стоять в очередях в ГИБДД. Но сейчас больших очередей там нет... Существует некая мировая практика, есть Венская конвенция "О дорожном движении", где рекомендуется менять права раз в 10 лет. Да, в некоторых странах выдают почти "пожизненные" права, а в каких-то странах права действуют на общих основаниях - или "пожизненные", или десятилетние, но после достижения водителем 65-летнего возраста их продлевают каждые 5 лет. Из-за возраста все-таки могут появляться болезни.Игорь Моржаретто Шеф-редактор радио «Автодор», партнер агентства «Автостат», автор и ведущий программ
Руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов высказался в поддержку инициативы, выразив мнение, что в регулярном обновлении фотографии водителя в водительском удостоверении необходимости нет.
Это абсолютно здравая инициатива, потому что никакой логики в том, чтобы права действовали на протяжении 10 лет, нет. Некоторые отмечают, что за 10 лет устаревает фотография водителя. Но тогда и паспорт следовало бы менять каждые 10 лет, однако этого не происходит. Его меняют при достижении человеком 20 и 45 лет... Выдача прав на 20 лет - это унификация срока действия документа, синхронизация с остальными документами. Кроме того, напомню, что в приложении "Госуслуги Авто" ранее были введены электронные водительские права. Думаю, что лет через 20 большинство автомобилистов уже откажутся от этого "куска пластика".Петр ШкуматовКоординатор движения «Синие ведёрки» и глава рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов»
Российским автовладельцам ранее рассказали, как вернуть водительское удостоверение после лишения.