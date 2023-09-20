Автоэксперты оценили идею о выдаче прав на 20 лет вместо 10

Я, честно говоря, не понимаю, откуда появилась такая инициатива, зачем это нужно. Формального объяснения этому нет, кроме того, что люди будут меньше стоять в очередях в ГИБДД. Но сейчас больших очередей там нет... Существует некая мировая практика, есть Венская конвенция "О дорожном движении", где рекомендуется менять права раз в 10 лет. Да, в некоторых странах выдают почти "пожизненные" права, а в каких-то странах права действуют на общих основаниях - или "пожизненные", или десятилетние, но после достижения водителем 65-летнего возраста их продлевают каждые 5 лет. Из-за возраста все-таки могут появляться болезни.

Игорь Моржаретто Шеф-редактор радио «Автодор», партнер агентства «Автостат», автор и ведущий программ