Когда не стоит заливать полный бак

Почему заливать по 10 литров в бак машины лучше, чем сразу полный
Кандидат технических наук и мастер спорта по ралли Егор Васильев рассказал "Российской газете" о том, почему заливать по 10 литров в бак машины лучше, чем сразу полный.
"Сентябрь по-прежнему время автопутешествий. И часто у автолюбителей возникает вопрос, что лучше, сразу залить полный бак или заправляться понемногу? Например, по 10 литров. Если вы двигаетесь по незнакомой местности и вынуждены пользоваться АЗС неизвестного вам бренда, то лучше всего не рисковать и заправиться небольшим количеством топлива, которого хватит для того, чтобы добраться до проверенной заправки. И даже если оно окажется некачественным, за счет простого залива хорошего вы решите проблему без необходимости сливать неправильную "жижу".
Но в любом случае при проведении подобных экспериментов лучше иметь в запасе канистру с гарантированно хорошим горючим. Во всех остальных случаях во время путешествия необходимо заправляться до полного бака. Ведь всегда можно столкнуться с отсутствием заправок на протяжении большого расстояния.
При эксплуатации автомобиля в городе можно себе позволить заправляться, например, по 10 литров. И это научит вас более сдержанно подходить к хаотичному нажатию на педаль газа. А значит, что и поспособствует снижению финансовых затрат на мобильность и даже улучшит экологические показатели вашего автомобиля", - отметил эксперт.