Когда не стоит заливать полный бак

"Сентябрь по-прежнему время автопутешествий. И часто у автолюбителей возникает вопрос, что лучше, сразу залить полный бак или заправляться понемногу? Например, по 10 литров. Если вы двигаетесь по незнакомой местности и вынуждены пользоваться АЗС неизвестного вам бренда, то лучше всего не рисковать и заправиться небольшим количеством топлива, которого хватит для того, чтобы добраться до проверенной заправки. И даже если оно окажется некачественным, за счет простого залива хорошего вы решите проблему без необходимости сливать неправильную "жижу".