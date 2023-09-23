АвтоВАЗ представил новую Lada Granta Sport 2023

Lada Granta – самый продаваемый автомобиль у АвтоВАЗа – в среднем продаётся около 15 000 в месяц. А в апреле 2023 года удалось реализовать рекордные 19 899 машин. Эти цифры говорят о том, что на российском рынке больше не осталось доступных вариантов, а вся надежда теперь на наш автопром. Надежды увенчались успехом, так как АвтоВАЗ представил заряженную версию под названием Lada Granta Sport.

Если вы подумали, что на заводе просто приклеили несколько полосок, поменяли руль с педалями и на этом вся спортивность заканчивается – вы ошибаетесь, потому что машина действительно преобразилась и сильно изменилась технически. Главное, что заметит и почувствует каждый владелец – это раздутый до 118 л.с. двигатель, который теперь разгоняет машину до сотни за 9,8 по паспорту. На видеохостингах уже есть ролики, где новая «гранта спорт» разгоняется за 9,9 секунды. Этого результата удалось добиться путем изменения системы впуска и выпуска, топливной системы, газораспределительного механизма и программного обеспечения. Учитывая, что стоковая Granta выдает мощность в 106 л.с., то прибавка составляет 12 лошадок, и судя по количеству изменений для их получения, пришлось собирать с миру по нитке. Зато теперь можно сказать, что из старого мотора 1,6 литра действительно выжали все. А чтобы дополнительно усилить ощущения и добавить спортивности, стандартный выпуск заменили на прямоточную систему, которая не душит двигатель и добавляет звука при интенсивном разгоне.

АвтоВАЗ

Чтобы остальной автомобиль соответствовал новому спортивному нраву двигателя, другие узлы тоже изменили или доработали. Начали с очевидного – подвески, которая теперь занижена на 20 мм и настроена для спортивной езды. Это решение делает машину не только более жесткой, но и снижает центр тяжести, что положительно сказывается на устойчивости и управляемости при высоких скоростях. А чтобы зацеп с дорогой был еще лучше, стандартные шины поменяли на более мягкие спортивные, которые будут поставляться в базовой комплектации. Заявляется, что новая резина сохраняет управляемость даже на холодном и мокром асфальте, но марка не называется.

Если машина быстрее разгоняется, значит и останавливаться нежно более интенсивно. Поэтому тормозная система была полностью переработана: задние барабаны исчезли и заменились на новые дисковые тормоза повышенной эффективности, которые установлены на каждой оси. Заявляется, что новые тормозные диски меньше склонны к перегреву, чем обеспечивают высокий уровень безопасности, износостойкости и эффективности.

АвтоВАЗ

Обвес новой Granta Sport также был переработан: появились накладки на бампера и пороги, что в народе называют «юбкой». Все это работает на улучшение аэродинамических показателей, которые важны на треке. В компании заявляют, что испытания в аэротрубе показывают, что новый обвес и крышка багажника снижают коэффициент подъемной силы на величину до 45%.

Интерьер тоже преобразился: новые кресла с выраженной боковой поддержкой, кожаная оплетка руля с красной полосой в нулевом положении и новая приборная панель красного цвета. Присутствуют фронтальные подушки безопасности, кондиционер, подогрев передних кресел, АБС и аудиосистема. Есть вероятность, что в будущем появятся более интересные комплектации с дисплеями и большим количеством электроники.

Автомобиль Lada Granta Sport будет предлагаться в кузовах седан и лифтбек. Седан будет стоить 1 249 900 рублей, а лифтбек – 1 289 900 рублей.

Заключение