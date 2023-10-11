Дизель или бензин: что лучше и экономичнее

Когда речь заходит о выборе автомобиля, одним из наиболее обсуждаемых вопросов является тип топлива: бензин или дизель. Эти два типа имеют ряд отличий, но в большинстве случаев решающим фактором становится экономическая сторона вопроса. Давайте попробуем разобраться, какой тип топлива для каких машин лучше походит.

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Разница между бензиновым и дизельным двигателями

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Бензиновые двигатели работают на основе принципа внутреннего сгорания, где топливо смешивается с воздухом и затем зажигается искрой от свечи зажигания. Этот процесс приводит к расширению газов и движению поршня, который в свою очередь приводит в движение коленвал. Дизельные двигатели, в свою очередь, сначала сжимают воздух в цилиндре, а затем впрыскивают в него топливо. Высокая температура и давление воздуха автоматически зажигают топливо, делая процесс сгорания более эффективным. Собственно, такая работа дизельного двигателя и является причиной того, что в нем так редко меняют свечи зажигания – они почти не используются.

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Какой тип топлива экологичнее

Когда мимо нас проезжает КамАЗ, работающий на дизельном топливе, мы видим огромные клубы черного дыма. Из-за этого нам кажется, что дизельное топливо ужасно грязное и его вообще неплохо бы запретить. А как оно на самом деле?

Дизельные двигатели традиционно считаются менее экологичными из-за высокого уровня выбросов азотных оксидов (NOx) и твердых частиц. Однако они компенсируют это тем, что обладают более высокой топливной эффективностью по пробегу на километр и меньшими выбросами углекислого газа (CO2) по сравнению с бензиновыми двигателями. Бензиновые двигатели, с другой стороны, характеризуются более низкими уровнями NOx и частиц, но они производят больше углекислого газа на каждый пройденный километр.

Так что же экологичнее? Если у вас современный автомобиль с катализаторами, сажевыми фильтрами и системами рекуперации отработанных газов – тип топлива не имеет значения, а дизель иногда даже бывает более чистым в плане выхлопа. Если вы интересуетесь автомобильной тематикой, то знаете, что есть такие стандарты как Евро-6, допустим. И если дизельный и бензиновый автомобили соответствуют одному стандарту – разницы не будет. А что касается дымящих КАМАЗов – это особенность данного автомобиля, к тому же, большинство из них неисправны и едят солярку цистернами.

Какой тип топлива экономичней

На вопрос «какой тип топлива экономичней» ответ простой – конечно же, дизельный. Есть всего две причины, почему коммерческий транспорт ездить исключительно на дизеле: экономичность и энергоэффективность. У дизельных движков часто маловато лошадей, зато всегда огромный крутящий момент, который и позволяет без проблем толкать все эти КамАЗы, автобусы и прочие бульдозеры. В какой-то момент дизель пришел и в легковой тип транспорта и ровно по тем же причинам: экономичность и эффективность. Сегодня в Европе из-за высокой стоимости бензина дизельные автомобили преобладают над бензиновыми. Но здесь стоит указать, что дизельные транспортные средства обычно дороже бензиновых аналогов с такой же мощностью.

Что с ремонтом?

Многие считают, что дизель более экономичный: меньше расход, реже смена масла, редкая смена свечей. И в этом даже есть кусочек правда, но лишь кусочек. Дело в том, что дизельный двигатель – это отсрочка в кредит. Первое время дизель действительно будет требовать меньше денег на обслугу, да и на заправку будете заезжать реже. Но как только он начнет ломаться – тушите свет. Свечи накаливания могут стоить 2-3 тысячи рублей за одну штуку, а топливная форсунка для турбированных дизельных двигателей BMW или Mercedes-Benz до 2022 года стоила 40 тысяч, а сегодня – 60-80 тысяч рублей. Это стоимость за одну форсунку, а не комплект. Также периодически нужно менять топливный фильтр, и все это стоит денег. Поэтому на короткой дистанции, при покупке относительно свежего автомобиля, выгоднее будет дизель.

РИА Новости

Какой мотор выбрать для легкового автомобиля

Что касается выбора между этими двумя типами топлива, то все зависит от ваших потребностей. Для городской езды и коротких поездок бензиновые двигатели часто являются более предпочтительным вариантом из-за их низкой стоимости обслуживания. Дизельные двигатели, с другой стороны, идеально подходят для любителей дальних поездок или просто наматывать по сотне тысяч километров в год. Выбирайте исключительно исходя из своих потребностей с учетом нюансов, описанных выше.

Но вот один единственный случай, когда точно нужно выбрать бензиновый двигатель – вы хотите спортивный автомобиль. Именно бензинки лучше поддаются тюнингу и хорошо чувствуют себя на высоких оборотах. Также дизель не даст вам никаких эмоций, так как слишком тихий. По эмоциональной составляющей дизельный двигатель куда ближе к электрокарам, нежели к бензинкам.

Заключение