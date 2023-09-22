Может ли парацетамол стать основанием считать водителя пьяным

Некоторые лекарственные препараты содержат микродозы запрещенных веществ, которые могут стать причиной лишения прав. Однако далеко не все водители знают свойства и состав лекарств, многие не читают инструкцию. Какое решение у проблемы?

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В Ростовской области сотрудники ДПС остановили водителя, им показалось, что мужчина нетрезв. Однако в дыхании алкоголя не было. Чтобы доказать свою правоту, водителю пришлось дойти до Верховного суда. О случае пишет «Российская газета».

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По мнению полицейских, водитель вел себя неадекватно: постоянно куда-то отходил, разговаривал по телефону и не отвечал на вопросы. Рассказывает обозреватель «Российской газеты» Владимир Баршев:

«Водителя отправили в наркологическую клинику. Там при проведении исследования обнаружились некие вещества. И тут возникает очень интересная история. Дело в том, что эти вещества — некие лекарственные препараты. Не так давно у нас был случай, когда некий суд обратился в Конституционный суд: что делать в подобных ситуациях? Действительно, есть некие препараты, которые, возможно, могут вызвать опьянение. Но они не относятся ни к наркотикам, ни к психотропам, ни к прекурсорам».

Суд первой инстанции принял сторону автоинспекторов и посчитал, что эти вещества не должны были содержаться в организме находящегося за рулем человека. При этом отмечается, что следы этих препаратов не подходят под запрещенные категории, утвержденные Минздравом.

Дело дошло до Верховного суда. Он постановил: если выявленные при медосвидетельствовании препараты не входят в стоп-лист Минздрава, водителя нельзя наказывать.

Автоюрист общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько уточняет: сейчас грань лежит между административными и уголовными правонарушениями. Критерии определения опьянения разные. То есть если вас остановят за превышение скорости, а вы до этого приняли условный феназепам, то за это вас дополнительно не накажут. Другой разговор, если вы виновник серьезного ДТП. Продолжает Сергей Радько:

«Для привлечения к уголовной ответственности основания гораздо шире, потому что в Уголовном кодексе написано про то, что опьянение диагностируется не только по наличию наркотических и психотропных средств, но и по наличию их аналогов либо новых потенциально опасных психоактивных веществ. А под аналоги психотропных веществ можно подвести любые сильнодействующие вещества, например феназепам и другие антидепрессанты».

Раньше часто лишали прав как раз из-за антидепрессантов, говорит Радько. Суды исходили из того, что, согласно инструкции к препаратам, в период лечения необходимо исключить управление автомобилем.

Пока официального, утвержденного государством перечня лекарственных препаратов, которые нельзя принимать, управляя авто, нет. Но есть законопроект о его создании. Его пока не утвердили.

Важно помнить: существует список наркотических и психотропных средств. И тут стоит обращать внимание, входят ли они в состав принимаемых вами лекарств. К примеру, «Валокордин» содержит барбитураты. Погрешности при тесте, как в случае с алкоголем, в этом случае нет. Любое содержание в организме этих веществ может стать основанием для привлечения к ответственности.

Тонкость и потенциальная проблема в том, что в России очень много лекарств, в инструкциях которых содержится либо запрет на вождение, либо рекомендация водить аккуратно (довольно размытая формулировка). Это всем привычные жаропонижающие, антигистаминные, противовоспалительные. Если власти будут руководствоваться их инструкциями, то запретить для водителей придется очень многое. Тот же парацетамол может стать основанием считать водителя пьяным.

Но при разумном подходе такой список мог бы облегчить жизнь автолюбителям и шоферам-профессионалам. Комментирует руководитель отдела закупок по транспорту XPO Logistics Андрей Попов:

— Если это будет зафиксировано каким бы то ни было образом.

— Другой вопрос, что есть формулировка «в случае управления транспортным средством принимать с осторожностью».

— Эта формулировка должна быть кристаллизована. Как раз наличие этого легендарного списка может в этой ситуации всем помочь. Должны быть четко определенный список и правила. Если препарат из этого списка, должна быть соответствующая маркировка на упаковке. Тогда для всех будет проще. Все будут понимать: если я вынужден принимать этот препарат, я не могу сесть за руль.