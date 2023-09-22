Эксперты назвали основные причины дерганого разгона автомобиля

Эксперты назвали 5 основных причин дерганого разгона автомобиля
При разгоне, маневрировании или резком ускорении автомобиль может дергаться. Это говорит о неправильном функционировании систем. Эксперты портала «Тарантас Ньюс» перечислили пять основных причин, по которым автомобиль может дергаться.
Иногда машина может начать дергаться после посещения АЗС. Топливо может содержать непонятные присадки или быть некачественным. Наличие в топливе большого количества серы, бензола, эфиров и других компонентов создает дополнительные нагрузки на мотор.Это приводит к детонации и потере мощности. Еще одной причиной дерганья могут стать забитые воздушный или топливный фильтр. Ресурс элементов тонкой и грубой очистки ограничен. Если фильтры засорились, помимо рывков во время разгона, увеличивается расход топлива.
Неисправные форсунки также могут привести к дерганью автомобиля. В результате накопления загрязнений может меняться направление и сила распыла, в запущенных случаях подача топлива перекрывается полностью.
Машина может дергаться из-за вышедших из строя свечей зажигания. Нагар на электродах ведет к пропускам зажигания и провалам в работе ДВС. Пятой причиной дерганного разгона может быть пробой в высоковольтных проводах, неисправность даже одной катушки или в модульном блоке, отвечающем за зажигание, могут стать следствием плохого запуска, а также дерганья автомобиля при нажатии на педаль газа.