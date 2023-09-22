Эксперты назвали основные причины дерганого разгона автомобиля

При разгоне, маневрировании или резком ускорении автомобиль может дергаться. Это говорит о неправильном функционировании систем. Эксперты портала «Тарантас Ньюс» перечислили пять основных причин, по которым автомобиль может дергаться.

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Иногда машина может начать дергаться после посещения АЗС. Топливо может содержать непонятные присадки или быть некачественным. Наличие в топливе большого количества серы, бензола, эфиров и других компонентов создает дополнительные нагрузки на мотор.Это приводит к детонации и потере мощности. Еще одной причиной дерганья могут стать забитые воздушный или топливный фильтр. Ресурс элементов тонкой и грубой очистки ограничен. Если фильтры засорились, помимо рывков во время разгона, увеличивается расход топлива.

Неисправные форсунки также могут привести к дерганью автомобиля. В результате накопления загрязнений может меняться направление и сила распыла, в запущенных случаях подача топлива перекрывается полностью.