Моторное масло – это неотъемлемая часть любого автомобиля. Но что это такое и зачем оно нужно? Как выбрать масло для дизельного и бензинового двигателя? В первую очередь моторное масло служит для смазки двигателя, предотвращая трение между его деталями, что обеспечивает более плавную и долгую работу мотора. Кроме того, масло охлаждает двигатель, удаляет микроскопические частицы металла и другие загрязнения, а также предотвращает коррозию. Чтобы во время работы масло немного очищалось, есть масляный фильтр, которые задерживает грязь, которая в него попадает.

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Какие бывают типы масел

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Существуют три основных типа моторных масел: минеральное, полусинтетическое и синтетическое. Минеральное масло производится из нефти и является наиболее доступным вариантом. Однако оно менее стойко к высоким температурам и быстрее окисляется. Сегодня использовать минеральное масло нет никакого смысла даже в самых старых двигателях. А в новые двигатели его заливать и вовсе нельзя – отсутствуют необходимые свойства. Даже если у вас старенький «жигуль», лучше купить хотя бы полусинтетическое масло.

Полусинтетическое масло – это комбинация минерального и синтетического масел, обладающая лучшими характеристиками, чем чисто минеральное. Синтетическое масло создается искусственно и обладает наилучшими рабочими характеристиками, но и стоит оно дороже. Его можно заливать в простенькие моторы, вроде тех, что стоят в отечественных автомобилях. Также подобные масла разрешено заливать в иностранные автомобили с нефорсированными моторами, вроде Hyundai Solaris. Но здесь снова нельзя забывать, что полусинтетическое масло не так хорошо защищает поверхность металла от трения и менее устойчиво к высоким температурам, чем синтетическое масло. И если ваш автомобиль наматывает большие пробеги, имеет смысл заливать более качественное масло.

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Синтетическое масло – это лучший вариант на сегодняшний день. Такие масла лучше всего адаптируются под двигатель и диапазон рабочих температур. Хорошая синтетика не так активно загустевает при отрицательных температурах и не теряет свойств после сильного прогрева. Если вы заботитесь о своем автомобиле – покупайте синтетическое масло. Лучше недорогое, но синтетическое, чем лучшее полусинтетическое. Это просто разные классы изначально. Ну а если уж вы обладатель мощного спорткара, то здесь даже думать не о чем.

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Разница между маслом для дизеля и бензина

А вот разница между маслом для дизельных и бензиновых моторов уже не столь очевидна. Главное различие кроется в дополнительных моющих присадках, которые добавляются в «дизельное» масло. В этом есть смысл, так как дизель действительно более грязный на выходе и внутренности мотора нужно очищать. Но сегодня многие производители уже делают универсальные масла, которые можно лить в любой тип двигателя. Если вы не хотите заморачиваться – можно пользоваться такими вариантами. Но если вы покупаете масло, на упаковке которого указано, что масло именно для дизеля – то и заливать его лучше в дизель. Но такое по большей части встречается только в маслах для коммерческого транспорта, который обслуживается не так качественно и работает в разы больше.

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Вязкость масла

Важным параметром масла является его вязкость. Вязкость определяет, насколько легко масло течет при различных температурах. Выбор масла с неправильной вязкостью может привести к недостаточной смазке двигателя, что, в свою очередь, может привести к его быстрому износу. Предположим, что вы видите на полке масло с цифрами 0W40. Первая цифра перед буквой W означает вязкость при отрицательных температурах, а вторая – при высоких. Для Москвы можно выбирать вязкость 5W40 – не прогадаете.

Как часто нужно менять масло

Многие водители часто пытаются сэкономить на смене масла думая, что от лишней тысячи километров ничего не случится. В чем-то они правы: от лишней тысячи не случится. Но если так делать постоянно, то со временем в моторе начнут появляться отложения, которые потом будет очень трудно вымывать. Поэтому экономить на смене масла с фильтром в двигателе - как экономить на фильтре для питьевой воды в собственном доме.

Что касается частоты замены масла, то для атмосферных моторов допустимы достаточно большие интервалы, вроде 10 000 для бензина и 12 000 для дизеля. Но если мы говорим о турбированных движках, то на бензине лучше менять раз в 6 – 7 тысяч, а на дизелях – не реже 7 – 8 тысяч километров. Ну а если вы обладатель высокомощного болида с теплонагруженным двигателем, которым вы пользуетесь при каждом удобном случае – ваш интервал 3-5 тысяч километров, и это максимум.

Заключение