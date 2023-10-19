Машина президента: что мы знаем о роскошных Aurus

Aurus — это линейка российских автомобилей представительского класса, представленная в 2018 году и относящаяся к проекту «Кортеж». Это не просто дорогая Lada или что-то подобное. Aurus — это отечественный аналог Rolls-Royce, первоначально предназначенный для высших официальных лиц государства. Позже автомобили стали доступны широкой публике, и их может приобрести любой желающий, у которого есть лишние 30-40 миллионов рублей. Всего на марку приходятся четыре разных автомобиля: Senat, Arsenal, Komendant и Lafet. Названия были выбраны не случайно: так именуются кремлевские башни. Само же название марки берет начало от латинского aurum (золото) и Russia. В этой статье мы расскажем вам про каждую модель, чтобы вы знали, какая вам ближе и к чему стремиться.

© Aurus

Aurus Senat

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Начнем с наиболее распространенной модели – Senat. Это большой величественный седан, который можно сравнить с Rolls-Royce Phantom. Если честно, то и выглядят они максимально похоже, что не является чем-то плохим. Вдохновляться прекрасным – не зазорно. Автомобиль выпускается в двух кузовах: седан и лимузин. Также есть особенная бронированная версия, которая предназначена для президента России и еще нескольких госслужащих высшего уровня. Купить бронированную версию на официальном сайте тоже нельзя. Скорее всего, для такой покупки нужно предъявить особенное удостоверение. Также есть двухдверный кабриолет, который вы могли видеть на параде 9 мая в Москве. В ближайшем будущем к линейке может присоединиться мотоцикл для сопровождения, но пока это на уровне слухов.

Wikimedia

Aurus Senat имеет внушительный и величественный дизайн. Его внешний вид отличается строгими линиями, массивной радиаторной решеткой и большими колесами. Внутренний салон выполнен из высококачественных материалов, таких как кожа, дерево и шлифованный алюминий. Задний ряд представляет из себя два больших кресла, между которыми находится массивный подлокотник с блоком управления.

Aurus

Aurus Senat доступен в двух модификациях: стандартной и удлиненной (лимузин). Габариты стандартной версии составляют 5,63 метра в длину, 2,02 м - в ширину. Удлиненная версия имеет длину 6,63 метра за счет большой вставки между блоками дверей. В удлиненной версии уже четыре кресла, поэтому внутри пассажирского отсека может располагаться VIP с гостем и двумя охранниками.

www.kremlin.ru

Автомобиль оснащен 4,4-литровым V8 двигателем с двойным турбонаддувом, развивающим мощность в 598 л.с. и крутящий момент 880 Нм. Но двигатель здесь не простой, а гибридный, поэтому вместе с ДВС трудится еще и электродвигатель, который выдает 62 л.с. Все это дополняется современной девятиступенчатой автоматической коробкой передач КАТЕ R932 разработанной в НАМИ. И все это разгоняет автомобиль до сотни километров в час за 5,7 секунды.

Wikimedia Commons

Есть информация, что в будущем линейка двигателей может быть расширена: появятся 2,2 литровый агрегат мощностью 245 л.с., V12 на 850 л.с. и дизельный шестицилиндровый вариант. Последний, правда, будет доступен только на внедорожной версии.

Стоимость этого "корабля" на сегодняшний день составляет 46 900 000 рублей. С другой стороны, если вы захотите купить Rolls-Royce, которому едва ли уступает Aurus Senat, вы заплатите примерно в полтора раза больше.

Aurus Komendant

На базе Aurus Senat был построен внедорожник Aurus Komendant, который вышел в свет в 2022 году. На самом деле, все машины Aurus построены на одной платформе, так как это упрощает, удешевляет и унифицирует всю платформу в совокупности. Первый раз машину показали на ВДНХ в музее «Гараж особого назначения», что как бы намекает на особый статус машины.

Wikimedia Commons

Длина внедорожника чуть меньше, чем у седана Senat – 5,38 метра против 5,63. Ну а все остальное, по большому счету, полностью идентично. Точно такой же гибридный двигатель 4,4 литра мощностью 598 л.с. с девятиступенчатой отечественной коробкой передач и полный привод. Салон также остался без изменений, так как в этом просто не было смысла – это не отдельный автомобиль, а просто Senat в кузове внедорожника и в этом была изначальная задумка. Из заметных изменений можно назвать только адаптивную пневматическую подвеску, которая может менять клиренс в значениях от 200 до 260 мм. Разгоняется автомобиль до сотни за 6 секунд.

РИА Новости

А вот цена очень любопытная: за внедорожник Komendant сегодня просят 37 550 000 рублей, что почти на 10 млн меньше, чем за седан. И это цены у официального дилера на машины в наличии. Есть вероятность, что у «сената» очень мощная комплектация, из-за чего ценник такой большой, но дилер не приводит никаких расшифровок.

Aurus Arsenal

Вот мы и добрались до микроавтобуса Aurus Arsenal, который также участвует в сопровождении кортежей. Эта модель была представлена вместе с «сенатом» в 2018 году и тоже построена на общей платформе. Общая стилистика для всех машин марки – едина, и это очень круто. Проект ощущается единым, а это важно, когда мы говорим о транспорте для первых лиц.

AurusRussia

Двигатель без изменений: 4,4 литра на 598 л.с., дополнительный электродвигатель и девятиступенчатая коробка передач. И вот тут самое интересное – по этому автомобилю больше нет информации. В интернете нет даже фотографий салона. Можно найти только рендеры, но при внимательном изучении становится понятно, что они фальшивые. Есть только фотографии издалека, но на них нет полезной информации. Также эту машину нельзя купить ни новой, ни подержанной. Скорее всего, эти микроавтобусы производятся исключительно по заказу государства.

Aurus Lafet

Завершим нашу статью самым грустным автомобилем линейки - Aurus Lafet. Это катафалк, построенный на базе Aurus Senat. По некоторой информации, таких автомобилей не более пяти штук, и все они заказаны правительством.

ТАСС

Никаких данных про машину нет, но можно предположить, что платформа и связка «двигатель + коробка» - такие же. Визуально изменения только очевидные – задняя часть и отсутствие вторых дверей с каждой стороны.

Заключение