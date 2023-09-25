Как может выглядеть обновлённый кроссовер Ford Puma

Компания Ford готовит рестайлинговую версию своего компактного кроссовера. Пользуясь имеющейся информацией, мы решили представить, как будет выглядеть новинка.

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Субкомпактный кроссовер Puma, построенный на базе Фиесты, появился в 2019 году. Он получил имя, которое ранее использовало небольшое купе, производившееся с 1997 по 2002 годы. Недавно в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии рестайлинговой версии, что стало для нас поводом сделать рендеры новинки.

Рендер электрической Puma

Кузова тестовых образцов пока скрыты под камуфляжной плёнкой, однако можем предположить, что кроссовер получит новую переднюю часть. На наших рендерах изображена электрическая версия Пумы, которая была анонсирована ещё в прошлом году. Судя по единственному имеющемуся тизеру, появится новая головная оптика с оригинальной графикой дневных светодиодных огней, которые получат по три вертикальных штриха в каждой фаре. Также появится новый передний бампер, а отличительной чертой электрической модификации наверняка станет декоративная вставка в цвет кузова вместо решётки радиатора. Запечатлённые фотошпионами образцы визуально пока ничем не отличаются от нынешней модели, мы же изобразили вариант с новыми фонарями, сделанными в стиле передней оптики, и новым задним бампером. Дополняют образ оригинальные колёсные диски.

Как уже упоминалось, кроссовер Puma построен на платформе Ford Fiesta седьмого поколения (кстати, в этом году производство Фиесты было прекращено). Изначально модель предлагалась исключительно с бензиновой 1,0-литровой «турботройкой» мощностью 125 либо 155 л.с., снабжённой системой деактивации одно цилиндра при частичных нагрузках. Чуть позже добавился дизельный вариант, а потом и заряженная версия ST. Все кроссоверы комплектуются передним приводом. Что же касается будущей электрической версии, то, по предварительным данным, она также будет исключительно переднеприводной, а электромоторы будут развивать 130 либо 150 л.с. в зависимости от модификации.

Нынешний Ford Puma

Нынешний Ford Puma

Премьера рестайлинговой Пумы ожидается в следующем году.