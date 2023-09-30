Автомобили Ferrari, о которых никто не слышал

Автомобильная марка Ferrari – одна из самых известный в мире. Одно только название сразу вызывает ассоциации с дорогими, мощными и эксклюзивными машинами с фирменным звуком выхлопа. Но в этой статье мы не будем вспоминать о том, что вы и так знаете. Мы хотим рассказать вам о тех Ferrari, о которых вы никогда не слышали.

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Ferrari Pinin

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Вы когда-нибудь слышали о четырехдверном седане Ferrari? Вот и мы не слышали, но он, как оказалось, существует. Ferrari Pinin – это концепт-кар итальянского ателье Pininfarina, спроектированный в честь 50-летнего юбилея. Так что вопросов, откуда взялось такие название – нет. Это первый настоящий седан, на котором обосновался значок Ferrari. Автомобиль выпустили в 1980 году и до сих пор он существует в единственном экземпляре.

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Концепт построен на базе купе Ferrari 365 GT4, кузов выполнен в классическом стиле 70-х годов, а передняя часть, кажется, вообще не имеет ничего общего с маркой. Однако в Ferrari Pinin установили настоящий двигатель, созданный концерном Ferrari – V12 объемом 5,8 литров мощностью 360 л.с. и 450 Нм. Коробка передач - механическая, 5-ступенчатая.

Автомобиль периодически продавался в новые коллекции, а в 2013 году посетил даже Россию, заглянув на участие в выставке уникальных автомобилей, которая проходила в Санкт-Петербурге.

Ferrari FZ93 Zagato

Один из самых неоднознач"

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Сначала над машиной смеялись и не воспринимали серьезно, потому что она выглядела как некий "франкенштейн". В итоге Ferrari отказалась от выпуска этой модели. Но позже все же вернулась к концепту и взяла от него некоторые элементы дизайна, которые воссоздали в Ferrari Enzo.

Ferrari Vision Gran Turismo

А что на счет мира виртуальных гонок? Вы не поверите, но в Ferrari создали машину специально для киберпространства, которая сейчас проходит «испытания». Так как это машина для виртуальных гонок, то дизайнерам разрешили делать все, чтобы поразить игрока внешним видом . В итоге мы видим крайне футуристичный виртуальный концепт, который в будущем появится в игре Gran Turismo. Машина будет обладать двигателем V6 и тремя электродвигателями. Кстати, полноразмерный макет этого автомобиля таки существует и его можно было наблюдать два месяца в музее Ferrari.

Ferrari

Ferrari P6 Berlinetta Speciale Coupe (Pininfarina P6)

Нынешний председатель дизайнерского бюро Pininfarina Паоло Пининфарина однажды описал концепт P6 Berlinetta Speciale Coupe (Pininfarina P6) как «мать всех берлинетт» - такова была значимость концепта для линейки Ferrari в 70-х годах.

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Концепт впервые представили в 1968 году и предназначался он для предварительного ознакомления с возможностями будущей линейки «Berlinetta» и автомобиля Berlinetta Boxer. К сожалению, концепт оказался неполноценным - в нем отсутствовал даже двигатель, хотя техническая возможность установки фирменного V12 имелась.

Автомобиль оказал большое влияние на дизайнерский подход к будущим моделям, а на его основе впоследствии вышла 365 GT4 BB, которая стала очень популярна.

Ferrari 408 4RM

В компании Ferrari давно поняли, что мощнейший двигатель плохо согласуется с задним приводом, а потому в конце 80-х создали первый полноприводный концепт Ferrari 408 4RM. Было построено всего два прототипа, и второй отличался лишь дизайном.

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Масла в огонь подливала конкурирующая компания Porsche, которая тоже экспериментировала с полноприводными машинами. Но если в Porsche пришли к выводу, что полный привод – это хорошо и полезно для трека, то в Ferrari решили отказаться от этой идеи из-за увеличения веса на целых 200 кг. На тот момент это были астрономические цифры, которые перевесили столь желаемый полный привод. На сегодня есть только одна серийная полноприводная Ferrari – модель FF, которую продали тиражом в 2291 единицу за пять лет выпуска с 2011 по 2016 года.

Ferrari Modulo

Еще один футуристичный концепт-кар от дизайнерского бюро Pininfarina, который, конечно же, не пошел в серию. Чтобы понять почему – посмотрите фото ниже.

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Странно даже предполагать, что Ferrari согласилась бы выпускать такую машину, да еще и в 1970 году, когда марка отчаянно билась за выживание и вынуждено продала 50% акций компании Fiat в 1969 году.

Но визуально машинка очень интересная – ей бы сниматься в фильмах про Джеймса Бонда той эпохи. Стеклянный верх, стеклянные двери и практически полностью закрытые от взора колеса. Машина напоминает большую мыльницу на колесах, внутри которой поместился фирменный двигатель V12 развивающий 550 л.с. А вот разгон до сотни занимал ошеломляющие тогда 3 секунды.

Ferrari Rainbow (Bertone)

Вот мы и добрались до самого некрасивого концепта Ferrari, который нам приходилось видеть. Нарисовала его, конечно же, Pininfarina, и все в те же 70-е годы. Они в тот момент в творческий кризис вошли, что ли. Это максимально угловатая Ferrari из всех, что есть и были, и в этом заключалась особая гордость дизайнеров. В чем конкретно заключалась гордость – сказать сложно, но в самой Ferrari машину сразу же забросили в дальний угол и никогда больше о ней не вспоминали.

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Внутрянка, кстати, оказалась так себе: трехлитровый восьмицилиндровый двигатель выдавал 255 л.с., что очень мало для Ferrari. Коробка передач - стандартная для того времени механическая пятиступка. Собственно, машина как появилась, так и исчезла – больше о ней никто не вспоминал.

Заключение