Автомобили Ferrari о которых никто не слышал
Автомобильная марка Ferrari – одна из самых известный в мире. Одно только название сразу вызывает ассоциации с дорогими, мощными и эксклюзивными машинами с фирменным звуком выхлопа. Но в этой статье мы не будем вспоминать о том, что вы и так знаете. Мы хотим рассказать вам о тех Ferrari, о которых вы никогда не слышали.
Ferrari Pinin
Вы когда-нибудь слышали о четырехдверном седане Ferrari? Вот и мы не слышали, но он, как оказалось, существует. Ferrari Pinin – это концепт-кар итальянского ателье Pininfarina, спроектированный в честь 50-летнего юбилея. Так что вопросов, откуда взялось такие название – нет. Это первый настоящий седан, на котором обосновался значок Ferrari. Автомобиль выпустили в 1980 году и до сих пор он существует в единственном экземпляре.
Концепт построен на базе купе Ferrari 365 GT4, кузов выполнен в классическом стиле 70-х годов, а передняя часть, кажется, вообще не имеет ничего общего с маркой. Однако в Ferrari Pinin установили настоящий двигатель, созданный концерном Ferrari – V12 объемом 5,8 литров мощностью 360 л.с. и 450 Нм. Коробка передач - механическая, 5-ступенчатая.
Автомобиль периодически продавался в новые коллекции, а в 2013 году посетил даже Россию, заглянув на участие в выставке уникальных автомобилей, которая проходила в Санкт-Петербурге.
Ferrari FZ93 Zagato
Один из самых неоднознач"
Сначала над машиной смеялись и не воспринимали серьезно, потому что она выглядела как некий "франкенштейн". В итоге Ferrari отказалась от выпуска этой модели. Но позже все же вернулась к концепту и взяла от него некоторые элементы дизайна, которые воссоздали в Ferrari Enzo.
Ferrari Vision Gran Turismo
А что на счет мира виртуальных гонок? Вы не поверите, но в Ferrari создали машину специально для киберпространства, которая сейчас проходит «испытания». Так как это машина для виртуальных гонок, то дизайнерам разрешили делать все, чтобы поразить игрока внешним видом . В итоге мы видим крайне футуристичный виртуальный концепт, который в будущем появится в игре Gran Turismo. Машина будет обладать двигателем V6 и тремя электродвигателями. Кстати, полноразмерный макет этого автомобиля таки существует и его можно было наблюдать два месяца в музее Ferrari.
Ferrari P6 Berlinetta Speciale Coupe (Pininfarina P6)
Нынешний председатель дизайнерского бюро Pininfarina Паоло Пининфарина однажды описал концепт P6 Berlinetta Speciale Coupe (Pininfarina P6) как «мать всех берлинетт» - такова была значимость концепта для линейки Ferrari в 70-х годах.
Концепт впервые представили в 1968 году и предназначался он для предварительного ознакомления с возможностями будущей линейки «Berlinetta» и автомобиля Berlinetta Boxer. К сожалению, концепт оказался неполноценным - в нем отсутствовал даже двигатель, хотя техническая возможность установки фирменного V12 имелась.
Автомобиль оказал большое влияние на дизайнерский подход к будущим моделям, а на его основе впоследствии вышла 365 GT4 BB, которая стала очень популярна.
Ferrari 408 4RM
В компании Ferrari давно поняли, что мощнейший двигатель плохо согласуется с задним приводом, а потому в конце 80-х создали первый полноприводный концепт Ferrari 408 4RM. Было построено всего два прототипа, и второй отличался лишь дизайном.
Масла в огонь подливала конкурирующая компания Porsche, которая тоже экспериментировала с полноприводными машинами. Но если в Porsche пришли к выводу, что полный привод – это хорошо и полезно для трека, то в Ferrari решили отказаться от этой идеи из-за увеличения веса на целых 200 кг. На тот момент это были астрономические цифры, которые перевесили столь желаемый полный привод. На сегодня есть только одна серийная полноприводная Ferrari – модель FF, которую продали тиражом в 2291 единицу за пять лет выпуска с 2011 по 2016 года.
Ferrari Modulo
Еще один футуристичный концепт-кар от дизайнерского бюро Pininfarina, который, конечно же, не пошел в серию. Чтобы понять почему – посмотрите фото ниже.
Странно даже предполагать, что Ferrari согласилась бы выпускать такую машину, да еще и в 1970 году, когда марка отчаянно билась за выживание и вынуждено продала 50% акций компании Fiat в 1969 году.
Но визуально машинка очень интересная – ей бы сниматься в фильмах про Джеймса Бонда той эпохи. Стеклянный верх, стеклянные двери и практически полностью закрытые от взора колеса. Машина напоминает большую мыльницу на колесах, внутри которой поместился фирменный двигатель V12 развивающий 550 л.с. А вот разгон до сотни занимал ошеломляющие тогда 3 секунды.
Ferrari Rainbow (Bertone)
Вот мы и добрались до самого некрасивого концепта Ferrari, который нам приходилось видеть. Нарисовала его, конечно же, Pininfarina, и все в те же 70-е годы. Они в тот момент в творческий кризис вошли, что ли. Это максимально угловатая Ferrari из всех, что есть и были, и в этом заключалась особая гордость дизайнеров. В чем конкретно заключалась гордость – сказать сложно, но в самой Ferrari машину сразу же забросили в дальний угол и никогда больше о ней не вспоминали.
Внутрянка, кстати, оказалась так себе: трехлитровый восьмицилиндровый двигатель выдавал 255 л.с., что очень мало для Ferrari. Коробка передач - стандартная для того времени механическая пятиступка. Собственно, машина как появилась, так и исчезла – больше о ней никто не вспоминал.
Заключение
Как и во всех крупных концернах, в Ferrari периодически придумывали автомобили, которые сами не знали, куда потом приткнуть. Но мы уже не раз говорили, что концепты очень важны для автомобилестроения. Так как концепт изначально не серийный автомобиль, то он получает концентрацию смелых решений, которые потом постепенно всплывают в обычных серийных машинах.