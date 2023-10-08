Почему падает эффективность тормозной системы и проваливается педаль

Тормоза – фундаментальный элемент безопасности. Однако иногда водители сталкиваются с ситуацией, когда педаль тормоза проваливается, что может привести к серьезным последствиям.

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Первым делом напомним, что если вы столкнулись с любой, даже малейшей неисправностью в тормозной системе, поездку необходимо отменить. Когда проблема в двигателе и машина, допустим, плохо разгоняется – это проблема и дискомфорт . Но неисправная тормозная система несет очень большую опасность для всех окружающих. Нельзя ехать даже в сервис: нужно вызвать эвакуатор, погрузить на него машину и отправить ее на ремонт. Тем более, что в большинстве современных машин ручник стал электронным и нормально на скорости им вообще не затормозить.

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Почему проваливается педаль тормоза

Педаль тормоза может проваливаться по разным причинам и вести себя тоже по-разному. Давайте разберем каждую причину индивидуально.

Утечка тормозной жидкости

Утечка тормозной жидкости – неприятная проблема, так как требует изучения всей магистрали. Утечка может происходить из-за дефектов в тормозных цилиндрах, шлангах или трубках, что ведет к снижению давления в системе. И чем больше утечка тормозной жидкости, тем интенсивней будет проваливаться педаль. Чаще всего утечка бывает в соединениях около самих суппортов, а потому осмотр логично начать с этой области.

Воздух в тормозной системе

Воздух может попасть в систему во время ремонта или замены тормозной жидкости, создавая пузыри. Эта проблема кажется пустяковой ровно до того момента, пока воздух, который в отличие от тормозной жидкости отлично сжимается, не помешает вам эффективно и вовремя затормозить.

Износ тормозных колодок и дисков

Износ тормозных колодок и дисков является не столь большой проблемой, как предыдущие вариант. С течением времени износ тормозных колодок и дисков делает ход педали гораздо более свободным, и, если допустить одновременное полное изнашивание колодок и дисков, педаль придется прожимать в пол со всей силы.

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Неисправный главный тормозной цилиндр

А вот неисправность главного тормозного цилиндра уже проблема посерьезнее, потому что и передвигаться с ней категорически нельзя, и стоить ремонт будет существенно дороже.

Диагностируется очень просто. Первым делом откройте капот и крышку цилиндра, потом на заведённом моторе нажмите на педаль тормоза. Если при этом действии уровень жидкости просаживается – цилиндр работает как надо. Если же ничего не происходит, или наоборот уровень поднимается, значит его пора заменить.

Ремонт тормозной системы

Ремонт тормозной системы – дело достаточно сложное, а потому мы не рекомендуем вам заниматься этим самостоятельно. И если колодки с дисками заменить самостоятельно с домкратом можно, то для поиска течей под машиной вам потребуется подъемник. Более того, как мы говорили выше, тормозная система – это жизненноважный компонент и ремонтировать его нужно только со знанием дела. Иначе вы точно также можете завоздушить систему или что-то недокрутить. Самостоятельно рекомендуем только проверять уровень тормозной жидкости. Для всего остального лучше раз в год заезжать в сервис и все тщательно проверять.

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Заключение