Можно ли пить в незаведенной машине

Сам по себе вопрос можно ли употреблять спиртные напитки за рулем для любого автомобилиста максимально странный. Абсолютно каждый должен знать, что употребление спиртных напитков несовместимо с управлением автомобилем. Но как дела обстоят с употреблением спиртных напитков в автомобиле, который припаркован и никуда не едет. Это очень каверзный вопрос, в котором мы попробуем разобраться.

История с оправданием

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Собственно подняли этот вопрос после того, как в этом месяце мужчина смог вернуть права после лишения за то, что употреблял напитки в салоне автомобиля. СМИ наперебой кричали о том, что теперь за рулем можно пить, и вот тому пример. К счастью или к сожалению, это не так.

Начать стоит с того, что в России нет прецедентного права. Это означает, что другие судьи не будут изучать этот вопрос перед вынесением своего вердикта. Шанс на это есть, но все остается на усмотрении судьи.

Ну и также стоит сказать, что протокол оформили максимально правильно. В нем указали, что автомобиль был припаркован и никуда не двигался, то же самое указали понятые и сам инспектор. Если бы этих нюансов не было, скорее всего вернуть права не получилось бы. Поэтому, если в похожую ситуацию, внимательно следите за тем, что написано в протоколе: от этого будет зависеть судьба ваших прав на управление автомобилем.

Что там с законом?

Теперь давайте разберемся с законностью данного вопроса. Есть статья 12.8 КоАП РФ, в которой указано, что лишить прав за нахождение в автомобиле в нетрезвом виде нельзя. Но, как мы все знаем, в жизни все бывает по-другому. Исходя из примера выше видно, что далеко не всегда инспекторы руководствуются здравым смыслом и законами. Дело в том, что транспортное средство с заглушённым мотором, по сути, транспортным средством и не является.

РИА Новости

Более того есть чёткое понимание, что управление автомобилем — это воздействие водителем на педали и рычаги внутри салона. Но как мы и сказали выше, каждый инспектор может постараться развернуть данную ситуацию в свою сторону. Мы не будем касаться моральной стороны данного вопроса, просто примем как факт.

Как уберечь себя в этой ситуации?

Первым делом, мы рекомендуем вам держаться подальше от автомобиля если вы хотите распивать спиртные напитки. Как ни крути, но алкоголь действительно влияет на наше поведение и сознание. До начала распития спиртных напитков вы на самом деле можете рассчитывать на простые посиделки в салоне, но никто не знает, как вы поведете себя после употребления горячительных напитков.

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Если же вы решили употреблять спиртные напитки вопреки всем нашим предостережениям, пользуйтесь следующими правилами. Главное — это не заводите двигатель автомобиля. Как мы уже сказали выше, если мотор заглушен, то машина не является транспортным средством. Более того, согласно пункту 1.2 правил дорожного движения, человек, расположившийся в заглушённом автомобиле, не является водителем. Второе правило — это вести себя культурно и не привлекать внимания и особенно не слушать громкую музыку во дворе жилого дома. Также, если у вас есть возможность, запустите видеорегистратор и направьте его в салон. Ну и четвертый момент заключается в том, что вам лучше расположиться на заднем диване, а не на передних креслах. Тогда притянуть вас за уши к управлению в нетрезвом виде будет еще сложнее.

Если все же появились сотрудники ДПС, то ни в коем случае нельзя вступать с ними в споры. Вежливо объясните, что ваш автомобиль заглушен, а потому является просто теплой лавочкой, которой вы и воспользовались, разместившись на заднем ряду, с которого управление ТС невозможно. Если же вас попросили покинуть машину, лучше сделать это под видеозапись, на которой будет видно, что вы выходите с заднего ряда или же под наблюдением понятых, которые должны отметить это в протоколе.

Заключение