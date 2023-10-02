Можно ли пить в незаведенной машине

Можно ли употреблять спиртные напитки за рулем
Сам по себе вопрос можно ли употреблять спиртные напитки за рулем для любого автомобилиста максимально странный. Абсолютно каждый должен знать, что употребление спиртных напитков несовместимо с управлением автомобилем. Но как дела обстоят с употреблением спиртных напитков в автомобиле, который припаркован и никуда не едет. Это очень каверзный вопрос, в котором мы попробуем разобраться.
История с оправданием
Собственно подняли этот вопрос после того, как в этом месяце мужчина смог вернуть права после лишения за то, что употреблял напитки в салоне автомобиля. СМИ наперебой кричали о том, что теперь за рулем можно пить, и вот тому пример. К счастью или к сожалению, это не так.
Начать стоит с того, что в России нет прецедентного права. Это означает, что другие судьи не будут изучать этот вопрос перед вынесением своего вердикта. Шанс на это есть, но все остается на усмотрении судьи.
Ну и также стоит сказать, что протокол оформили максимально правильно. В нем указали, что автомобиль был припаркован и никуда не двигался, то же самое указали понятые и сам инспектор. Если бы этих нюансов не было, скорее всего вернуть права не получилось бы. Поэтому, если в похожую ситуацию, внимательно следите за тем, что написано в протоколе: от этого будет зависеть судьба ваших прав на управление автомобилем.
Что там с законом?
Теперь давайте разберемся с законностью данного вопроса. Есть статья 12.8 КоАП РФ, в которой указано, что лишить прав за нахождение в автомобиле в нетрезвом виде нельзя. Но, как мы все знаем, в жизни все бывает по-другому. Исходя из примера выше видно, что далеко не всегда инспекторы руководствуются здравым смыслом и законами. Дело в том, что транспортное средство с заглушённым мотором, по сути, транспортным средством и не является.
Более того есть чёткое понимание, что управление автомобилем — это воздействие водителем на педали и рычаги внутри салона. Но как мы и сказали выше, каждый инспектор может постараться развернуть данную ситуацию в свою сторону. Мы не будем касаться моральной стороны данного вопроса, просто примем как факт.
Как уберечь себя в этой ситуации?
Первым делом, мы рекомендуем вам держаться подальше от автомобиля если вы хотите распивать спиртные напитки. Как ни крути, но алкоголь действительно влияет на наше поведение и сознание. До начала распития спиртных напитков вы на самом деле можете рассчитывать на простые посиделки в салоне, но никто не знает, как вы поведете себя после употребления горячительных напитков.
Если же вы решили употреблять спиртные напитки вопреки всем нашим предостережениям, пользуйтесь следующими правилами. Главное — это не заводите двигатель автомобиля. Как мы уже сказали выше, если мотор заглушен, то машина не является транспортным средством. Более того, согласно пункту 1.2 правил дорожного движения, человек, расположившийся в заглушённом автомобиле, не является водителем. Второе правило — это вести себя культурно и не привлекать внимания и особенно не слушать громкую музыку во дворе жилого дома. Также, если у вас есть возможность, запустите видеорегистратор и направьте его в салон. Ну и четвертый момент заключается в том, что вам лучше расположиться на заднем диване, а не на передних креслах. Тогда притянуть вас за уши к управлению в нетрезвом виде будет еще сложнее.
Если все же появились сотрудники ДПС, то ни в коем случае нельзя вступать с ними в споры. Вежливо объясните, что ваш автомобиль заглушен, а потому является просто теплой лавочкой, которой вы и воспользовались, разместившись на заднем ряду, с которого управление ТС невозможно. Если же вас попросили покинуть машину, лучше сделать это под видеозапись, на которой будет видно, что вы выходите с заднего ряда или же под наблюдением понятых, которые должны отметить это в протоколе.
Заключение
В третий раз повторим, что распитие спиртных напитков должно происходить в максимальной удалённости от вашего и любого другого автомобиля. Не нужно испытывать судьбу и разбазаривать удачу.