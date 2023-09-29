15 необычных факто про авто

В этой статье мы хотим рассказать вам интересные факты из мира автомобилей. Вы узнаете, когда случилась первая автомобильная авария, сколько стоит проехаться по Швеции на скорости 290 км/ч и какая машина умеет ездить по потолку тоннеля.

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Факт №1

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Самый первый в мире штраф за превышение скорости был выписан 28 января 1896 года в городе Паддок-Вуд человеку по имени Уолтер Арнольд. Патрульный на велосипеде гнался за нарушителем целых восемь километров, прежде чем остановил за скорость в 13 км/ч и отсутствие сопровождающего. Здесь стоит указать, что спидометр для автомобилей изобрели только в 1901 году, а устанавливать его начали и вовсе в 1916.

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Факт №2

Современный болид Формулы-1 теоретически может проехать по потолку тоннеля, так как перегрузка в 3,5G обеспечивает достаточную прижимную силу.

Факт №3

Каждый год на Земле прибавляется в среднем около 60 миллионов автомобилей. Если взять более короткие временные промежутки, то это будет 165 000 машин в день, 6875 в час и 115 автомобилей каждую минуту. Пока вы читали этот абзац появилось сколько-то десятков новых машин.

РИА Новости

Факт №4

На сегодняшний день по Земле ездит около одного миллиарда автомобилей. Учитывая, что всего на земле по состоянию на сентябрь 2023 года проживает 8,06 млрд людей, то это по одной машине на восемь человек.

Факт №5

В Великобритании огромные проблемы с пробками. По подсчетам ученых, в среднем британский водитель проводит в пробках около 99 дней своей жизни. Самое интересно, что для России тоже есть похожие данные, в которых утверждается, что в среднем активные водители проводят в пробках до семи дней ежегодно.

Факт №6

Если вы решите посетить Луну, то езжайте лучше на автомобиле. При скорости движения около 100 км/ч вам потребуется чуть больше двух месяцев. Осталось лишь найти такой автомобиль.

Факт №7

Современные автомобили в среднем содержат около 30 000 уникальных деталей. Если взять машины менее инновационные, там число достигает отметки в 15-20 тысяч деталей.

Факт №8

Около 75% всех выпущенных когда-либо автомобилей под маркой Rolls-Royce все еще существуют и передвигаются своим ходом.

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Факт №9

Компания Volkswagen владеет самым большим количеством европейских автомобильных марок: Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Commercial Vehicles, Scania и MAN. Всего получается тринадцать автомобильных брендов.

Факт №10

Первая автомобильная авария с бензиновым двигателем случилась в 1891 году в штате Огайо, когда инженер Джеймс Ламберт Врезался в дерево. Ламберт не справился с управлением, в результате чего произошло ДТП. Ламберт и его пассажир получили легкие травмы.

Факт №11

Самый большой штраф в размере одного миллиона евро выписали неизвестному человеку в Швеции. Зато известен автомобиль, которым он управлял: Mercedes-Benz SLS AMG. А скорость нарушителя составляла 290 км/ч.

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Факт №12

Мировой рекорд по снятию автомобильного двигателя составляет 42 секунды. Этот рекорд установили 21 ноября 1985 года механики, ремонтирующие Ford Escort.

Факт №13

Шансы погибнуть в автокатастрофе - 1 к 5000. По сравнению с шансами погибнуть в самолете, которые составляют 1 к 11 миллионам, это не самая радостная новость!

Факт №14

Мало кто знает, но систему круиз-контроля для автомобилей изобрел незрячий человек по имени Ральф Титор, который утратил зрение еще в пятилетнем возрасте. Вдохновил на это изобретение Ральфа его адвокат.

Факт №15

Самый большой пробег, когда-либо зафиксированный на автомобиле, составляет 3 млн миль – это почти 5 млн километров. Столько проехал житель Аляски Ирвин Гордон на своем двухдверном купе Volvo P1800S. Сообщается, что за это время двигатель капитально ремонтировался два раза.