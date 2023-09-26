Выбирай отечественное: последуют ли примеру чиновников рядовые автомобилисты

Российские чиновники, от федерального правительства до региональных заксобраний, начали пересаживаться со служебных иномарок на отечественные машины. Эксперты рассказали "РГ", последуют ли их примеру рядовые автомобилисты.

© Валерий Шарифулин/ТАСС

По словам руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина, на сегодняшний день автопарки федеральных и региональных представителей власти состоят из иномарок. Для чиновников высшего ранга были закуплены автомобили бизнес-класса BMW 5 серии, которые тогда выпускались в России, в регионах - по словам местных представителей власти, используются Ford Mondeo также отечественной сборки. По мере амортизации автопарков действующие транспортные средства будут заменяться на отечественные модели того же класса. То есть для федеральных чиновников будут приобретены, скорее всего, Aurus, а для регионов будут выбирать автомобили из более доступных сегментов. То есть, скорее всего, это будут модели Lada, "Москвич", Evolute.

Видео дня

"Если правительство РФ планирует увеличивать долю электромобилей в автопарке страны, то "Москвич 3е" в качестве личного транспорта для госслужащих станет отличным примером для всех россиян. Кроме того, это станет стимулом для расширения количества ЭЗС по стране, которого пока недостаточно для массового перехода на электрокары", - отмечает Евгений Житнухин.

В свою очередь, руководитель отдела по работе с импортерами компании "Газпромбанк Автолизинг" Александр Корнев добавляет, что автомобили представительского класса Aurus разрабатывались, в том числе с расчетом на чиновников. Для них автомобиль - это не средство передвижения, а атрибут статуса, поэтому выбор тут будет делаться, исходя из соображений престижа, моды и доступности в наличии, а не функциональности. Однако стоит отметить, что Aurus рассчитан на узкую прослойку госслужащих высшего ранга. Пересадить всех на столь дорогостоящие автомобили, выпускаемые ограниченным тиражом, не представляется возможным.

"Во времена Советского Союза, например, "Волга" была атрибутом принадлежности к классу высокопоставленных госслужащих и состоятельных людей. Этот бренд возрождается, и, возможно, в будущем "Волги" будут приобретать по госзакупкам. Но это перспектива, а если говорить о текущем положении вещей, то у госслужащих в регионах выбор крайне ограничен - на рынке просто нет отечественных моделей в ценовом диапазоне 3,5-5 млн рублей. Временным решением проблемы могло бы стать разрешение чиновникам пересесть на автомобили китайской марки Haval", - полагает эксперт.

Действительно, продукция компании Haval имеет существенно большее количество баллов за фактические производственные операции и локализацию и их модели можно считать гораздо более российскими, чем продукция, например, "Москвича" несмотря на еще советское название, констатирует независимый консультант индустрии "Автомобили и транспорт" Сергей Бургазлиев. По его мнению, средний ценовой диапазон закупаемых для чиновников машин должен соответствовать средневзвешенной розничной цене автомобилей, изготавливаемых в России.

Так, Минпромторг РФ планирует закупить автомобили Lada Aura, производство которых АвтоВАЗ должен запустить во втором полугодии 2024 года, для нужд чиновников. Напомним, новый удлиненный седан Lada Aura создан на базе модели Vesta. Стоимость автомобиля будет существенно выше 2 млн рублей, поскольку это машина премиального класса.

Как считает руководитель отдела развития автомобильного маркетплейса Fresh Денис Решетников, удлиненный седан Lada Aura будет предложен автопаркам госорганов всех уровней для импортозамещения зарубежных машин. Скорее всего, автомобиль не будет бюджетным, поэтому будет производиться лимитированными партиями под госзаказ.