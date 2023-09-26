Какие шины купить для морозной зимы

В широком ассортименте зимних шин, представленных на российском рынке, можно выделить два основных типа резины — шипованные и фрикционные, рассказал в беседе с Lenta.ru директор по сервису автомобильного маркетплейса Александр Носко. Он отметил, что каждый тип обладает своими преимуществами. И если шины с шипами рассчитаны больше на регионы с мягкой зимой, то фрикционные подойдут для морозов в минус 20 и ниже.

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"Шипованные шины подойдут автомобилистам из регионов, где морозы составляют от 0 до минус 10 градусов, а фрикционные — для тех субъектов РФ, где температура воздуха опускается ниже минус 20 градусов", — подчеркнул эксперт.

Он также рассказал, что шипованная резина позволяет автомобилю сохранять устойчивость на снегу или гололеде благодаря своему покрытию, а также отличающемуся от фрикционных покрышек температурному диапазону эффективности действия.

Специалист посоветовал устанавливать на автомобили шины только тех видов и размеров, которые рекомендованы производителем, и не экспериментировать с этими параметрами. Также Носко отметил, что некоторые автолюбители пытаются сэкономить, приобретая только две покрышки для ведущих колес.

"Делать этого ни в коем случае нельзя, как и устанавливать шины разной толщины или разных производителей, особенно когда меняется резина с 70-процентным износом. Только все четыре одинаковые зимние покрышки обеспечат автомобилю стабильность <...> на скользкой дороге", — подчеркнул автоэксперт.