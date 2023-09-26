В Россию пришел BAIC X55: что о нем известно

Некоторое время назад на российский рынок пришел китайский автомобильный бренд BAIC. Сначала представили седан, потом еще несколько моделей, и вот теперь нам показали кроссовер BAIC X55. Презентация состоялась 13 сентября, но производитель сообщает, что часть российских дилеров уже получили новые кроссоверы Х55 и начали продажи модели. У всех остальных дилеров Х55 должен появиться до середины октября 2023.

Сама марка представляет Х55 как «динамичный кроссовер». Что там у него с динамикой мы посмотрим чуть позже, а вот на кузове остановимся. Это действительно кроссовер, но в нем есть черты кросс-купе из-за сильно покатой задней части и снижающегося уровня крыши. Точно такая же концепция используется в том же BMW X6, в котором потолок задние пассажиры могут почувствовать головой.

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Длина автомобиля составляет 4,62 метра, ширина – 1,89, а высота – 1,68. Размеры относительно компактные - настоящий городской автомобиль. Объем багажника, кстати, подтверждает это: всего 350 литров. Это означает, что в него можно положить сумки с продуктами на несколько дней вперед, но не более. Снаряженная масса составляет 1625 кг, что говорит о достаточно большом количестве пластика, так как аналогичный по габаритам и с самым небольшим мотором BMW X3 весит 1835 кг в минимальной комплектации.

BAIC

Внешность у машины современная и полностью укладывается во все каноны: выдвижные ручки, полностью светодиодная оптика спереди и сзади, литые диски даже в базе и, конечно же, черная крыша. Судя по фотографиям на официальном сайте, в крыше есть огромная панорама с двумя секциями, одна из которых должна сдвигаться.

BAIC

Салон весьма узнаваем: подобные решения мы видели во многих китайских машинах. Здесь нам предлагают мультируль со спиленной нижней частью, парящий центральный тоннель, два дисплея (приборка и мультимедиа), неплохие визуально кресла, низкий рычаг коробки передач и практически полное отсутствие кнопок. Хочется отметить салонное зеркало правильной формы, с расширением в нижней части. На выбор есть три цвета салона: черно-серый, черно-красный и черно-желтый. Но последний на сайте на текущий момент отображается без желтого цвета по какой-то причине.

BAIC

Что касается двигателя, то здесь нет ничего нового: 1,5 литра с турбиной мощностью 177 л.с. и 300 Нм крутящего момента на переднем приводе. На сайте указана модель агрегата - A156T2H. Все это спарено с привычным нам уже семиступенчатым роботом. Разгоняется до сотни все это дело за 7,8 секунды – не так уж плохо. Хочется отметить, что новые китайские машины, презентованные в этом году, стали гораздо быстрее, что говорит об определенных оптимизациях в этом вопросе. Это хорошо, потому что европейские автомобили давно обладают неплохой динамикой даже на слабых двигателях, чего до недавнего времени нельзя было сказать про китайские, а определенная динамика все же должна быть. Кстати, производитель снова предлагает заливать 92 бензин, и это при турбине и непосредственном впрыске. Скорее всего, топливные карты и правда настроены так, чтобы ездить на 92 бензине, но это все равно прямой путь к детонации. Лучше покупать 95, а еще лучше – 98.

BAIC

Подвеска по кругу независимая – это вам не прошлогодние машины из Китая, где каждая вторая была с балкой сзади. У BAIC X55 привычный "Макферсон" спереди, а так же обычная многорычажка сзади. Руль с электроусилителем, так что рулить можно будет одним мизинцем – китайские инженеры почему-то любят делать полное отсутствие сопротивления в рулевой колонке.

BAIC

Комплектаций предполагается пока что две: Comfort и Elite. За «комфортную» комплектацию просят 2 755 000 рублей, а за «элитную» – 3 млн рублей. Разница между ними довольно большая. Купив более дешевый вариант вы потеряете: RGB-подсветку салона, беспроводные зарядки в салоне, электропривод багажника, бесконтактный датчик багажника для открытия ногой, полноформатный кожух моторного отсека, электрорегулировку кресел, вентиляцию и подогрев кресел, регулировку наклона спинки заднего ряда, колесные диски 19 дюймов (будут 18), все электронные помощники, типа удержания в полосе и контроля слепых зон, систему автоматического торможения, систему контроля давления в шинах, камеры 360 (будет только задняя), функцию автоматической парковки, акустику с 8 динамиками (будет 4), панорамную крышу с люком и многое другое. Сэкономив менее десяти процентов, или 245 000 рублей, вы получите буквально аналог отечественной Lada в плане оснащения. В базовой комплектации нет практически ничего и такую покупку мы категорически не советуем совершать. Потом сильно пожалеете и точно не получите удовольствия от машины.

Заключение