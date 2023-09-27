Как собирают отечественные автомобили: раскрываем секреты производства

На заводе Соллерс в Елабуге еще недавно производили Ford Transit. Теперь тут выпускают коммерческие модели Sollers Атлант. И вот как это происходит.

Сварка и окраска

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Для производства Атлантов организована сборка по полному циклу. Производственные линии и технологическое оборудование остались от Форда. Их просто перенастроили под выпуск новой модели.

Сборка кузова Атланта осуществляется на нескольких постах. Детали фиксируют в кондукторах и сваривают в полуавтоматическом режиме специальными клещами.

Сваренный кузов из каждой партии проходит обязательный контроль. Измерительная машина проверяет по контрольным точкам – нет ли отклонений от заданных размеров?

За рулем

Сварочная и окрасочная линия осталась той же, что была при Форде. В том числе и сварочные клещи. Они в автоматическом режиме определяют все необходимые параметры, вроде силы тока или усилия нажима.

Не изменилась и окрасочная линия. Каждый кузов погружается в ванну для катафорезного грунтования, а затем направляется в покрасочную камеру, где в автоматическом режиме происходит нанесение эмали и лака.

Как и при Форде, кузова коммерческих фургонов Атлант красятся на одном оборудовании с престижными Аурусами.

После грунтования и окраски все кузова отправляются в зону крупноузловой сборки.

Что с локализацией?

В цехе крупноузловой сборки устанавливают детали ходовой части, элементы салона, проводку. Там же происходит «свадьба» — монтаж двигателя и коробки передач.

Схема контроля, состоящая из нескольких этапов, тоже не изменилась со времен Форда. Проверяют качество сварки и окраски кузова, исправность электрических и электронных систем, герметичность автомобиля. В завершение каждый фургон проезжает по испытательному маршруту. Если хоть один из параметров не будет соответствовать стандартам, система не выдаст электронный ПТС.

Локализация пока невысока. Почти сразу на Атланты стали ставить наши коммерческие шины Кама, что логично, учитывая близость Нижнекамска.

С помощью таких панелей проводится контроль герметичности кузова.

Штампы пока импортные. Их планируют заменить на отечественные уже во втором квартале 2024 года.

В ближайшее время российским станет и металл для штамповки кузовных деталей. С поставщиком завод пока не определился. Но варианта всего два — качественный автомобильный лист выпускают только Северсталь и Магнитогорский металлургический комбинат.

Каждый выпущенный фургон проезжает маршрут на испытательном полигоне завода, где есть почти все типы дорог.

Внимание, мотор!

В 2024 году должны запустить пока простаивающее моторное производство. Будут локализованы два дизеля. Мотор 2.7 мощностью 150 л.с. и двухлитровый двигатель мощностью 130 л.с., который устанавливается на Sollers Argo, выпускающийся в Ульяновске.

Базовый мотор 1.9 останется импортным, но, вполне возможно, его заменит локализованный двухлитровый. Также будет освоено производство шестиступенчатой механической коробки.

Какие планы?

За неполный год на заводе в Елабуге выпустили 12 000 Атлантов. Для коммерческой техники – хороший показатель. В дальнейшем выпуск планируют наращивать. И одновременно должна увеличиваться и доля комплектующих российского производства.