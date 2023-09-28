Как теперь вести себя с инспектором: восемь новых правил

Летом вступил в силу приказ МВД №264 от 02.05. 2023 года. Он отменил прежний Административный регламент ГИБДД.

У полицейских появились как новые полномочия, так и новые обязанности. О них нужно знать и водителю, чтобы не попасть впросак.

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1. Инспектор может отстранить от управления авто

Ряд технических неисправностей теперь дает полицейскому право отстранить водителя от управления машиной.

Это неисправности тормозной системы, рулевого управления, световых приборов (например, отсутствующие или неработающие габаритные огни или фары) в темное время суток или при плохой видимости, неработающий стеклоочиститель во время осадков.

Запрет эксплуатировать авто будет длиться «до устранения соответствующих неисправностей».

2. Для остановки не нужны основания

Раньше остановить автомобиль с целью проверки документов могли, если:

инспектор ГИБДД зафиксировал визуально или с помощью технических приборов нарушение ПДД или иного закона;

была ориентировка о возможной причастности водителя и/или пассажиров к ДТП или другому правонарушению;

поступила ориентировка об угоне, розыске или использовании при совершении преступления похожего автомобиля;

в рамках спецмероприятий по предотвращению ДТП и снижению их последствий.

Теперь дополнительные основания для остановки авто не нужны. Причиной остановки может быть проверка документов, а причиной проверки документов – остановка машины.

Для законопослушных водителей ничего не изменится, а вот скандальные блогеры лишатся возможности тратить время инспектора впустую ради съемки ролика с препирательствами на тему «в чем причина остановки».

3. Документы на цепочке не примут

«Документы, передаваемые участниками дорожного движения для проверки, принимаются сотрудниками без обложек, денежных средств и других предметов, а также без удерживающих устройств», — говорится в приказе.

Эта мера, судя по всему, призвана убить сразу двух зайцев. Во-первых, у желающих «договориться на месте» будет меньше возможностей вложить в документы купюру.

Во-вторых, пропадет повод для препирательств с водителями, которые, начитавшись интернет-страшилок, приковывали документы цепочкой к кузову.

Также в приказе зафиксирована возможность предоставления документов в электронном виде. Правда, пластиковые (бумажные) оригиналы водитель по-прежнему обязан возить с собой.

4. Угрожать звонком влиятельному родственнику не получится

Теперь инспекторам запрещено пользоваться телефонами других участников дорожного движения «за исключением случаев, не терпящим отлагательства». Возможностей для давления и склонения к коррупции должно стать меньше.

5. Уставшего водителя могут попросить выйти из машины

Утомленное или болезненное состояние – новая причина, по которой инспектор имеет право попросить водителя покинуть салон. Эта мера поможет полицейским выявить водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Можно ли отказаться? Да, ведь это просьба. Но стоит помнить: если есть основания полагать, что водитель пьян, инспектор вправе потребовать от него выйти из машины. Отказ будет расцениваться, как невыполнение загонных требований сотрудника полиции.

6. Инспекторам разрешили работать в гражданской одежде

Только при проведении так называемого скрытого надзора за движением. Его осуществляют экипажи, несущие дежурство на «гражданских» машинах без цветографической схемы.

Инспекторы, ведущие скрытое патрулирования, будут фиксировать нарушения на камеру и передавать данные коллегам на служебных машинах, которые уже и оформят протокол.

7. Полицейский обязан позвонить родственникам пострадавшего в ДТП

Чтобы сообщить, в какое медицинское учреждение отвезли пострадавшего и какая помощь ему была оказана на месте.

Кроме того, расширен круг лиц, которым задержанный водитель имеет право позвонить. Раньше можно было связаться только с супругом или родителями. Теперь задержанный имеет право на звонок любому родственнику.

8. Шуточки «на грани» запретили

Приказ запретил сотрудникам ГИБДД в разговоре с водителями использовать высказывания и действия дискриминационного характера:

по полу;

возрасту;

расе, национальности, языку;

гражданству, социальному, имущественному или семейному положению;

политическим или религиозным предпочтения.